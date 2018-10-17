На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи

После взрыва в Керчи на всех автодорогах Крыма ввели усиленный режим. Полицейские досматривают всех автомобилистов, в том числе, и на Крымском мосту.

На дорогах выставлены дополнительные посты ДПС, которые останавливают машины и проверяют водителей. Усиление связано с массовым убийством в Керчи, где в политехническом колледже один из его студентов расстрелял своих однокурсников, а затем устроил взрыв с столовой.

Сейчас к месту взрыва в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.

Мощному взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Ее открыл из ружья 22-летний студент четвертого курса. Его личность пока не установлена. Известно, что молодой человек покончил с собой после массового убийства.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой, взорвалось устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

По данным на 16:00 в результате атаки студента в Керчи 18 человек погибли, еще около 50 пострадали. В основном среди погибших и пострадавших – дети и подростки. Погиб также один из преподавателей учебного заведения.

На месте происшествия находится глава республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы в Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона объявлен трехдневный траур.