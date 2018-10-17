На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи
На дорогах выставлены дополнительные посты ДПС, которые останавливают машины и проверяют водителей. Усиление связано с массовым убийством в Керчи, где в политехническом колледже один из его студентов расстрелял своих однокурсников, а затем устроил взрыв с столовой.
Сейчас к месту взрыва в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.
Мощному взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Ее открыл из ружья 22-летний студент четвертого курса. Его личность пока не установлена. Известно, что молодой человек покончил с собой после массового убийства.
Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой, взорвалось устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.
К Керченскому политехе стянули войска #керчь pic.twitter.com/yfSrcZYT4L— Виктор (@B0rsuk353) 17 октября 2018 г.
По данным на 16:00 в результате атаки студента в Керчи 18 человек погибли, еще около 50 пострадали. В основном среди погибших и пострадавших – дети и подростки. Погиб также один из преподавателей учебного заведения.
На месте происшествия находится глава республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы в Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона объявлен трехдневный траур.
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