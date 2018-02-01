Две модели Lada оказались в числе европейских бестселлеров

Российская Lada улучшила свои позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Европе. В топ-100 вошли сразу две модели автоконцерна, сравнявшись по результатам с Mazda и Reno.

Lada Vesta поднялась в европейском рейтинге на 70-е место. Скачок сразу на 25 позиций обеспечили продажи 79,5 тысячи автомобилей. В списке Vesta оказалась по соседству с такими популярными моделями, как Mazda CX-5 и Renault Twingo. Шедевр российского автопрома опередил в рейтинге Hyundai Solaris и Ford Mondeo.

Еще лучше пошли дела у другой модели отечественного производства. Lada Granta заняла 55-ю строку с показателем 96,9 тысячи проданных машин. Она стала популярнее, чем Skoda Superb и Audi A6, пишет Ura.ru.

В первую десятку рейтинга вошли Nissan Qashqai (был на седьмом месте, но прибавил 6,1% – до 292 375 штук), Ford Fiesta (падение объема на 13,5% – до 269 178), Skoda Octavia (267 770), Volkswagen Tiguan (рост продаж на 34,9% – до 267 669), Ford Focus (253 609), Peugeot 208 (250 921) и Opel Astra (минус 13,3% – до 243 442).

А возглавил список с результатом 546 250 продаж Volkswagen Golf. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее, однако лидерство этой модели в европейском рейтинге стало традицией. Второе место у Renault Clio (369 874), за счет прибавки 6,7% опередившего Volkswagen Polo (352 858).

Сегодня наша LADA Vesta CNG, способная проехать более 1000 км без дозаправки, продолжает свое виртуальное путешествие. Из Якутска мы приехали в Октябрьский. А какая будет следующая точка нашего маршрута, вы узнаете через неделю))#LADA #LADAVesta #Vesta pic.twitter.com/xRIgy8IQ13 — LADA (@allnewlada) 1 февраля 2018 г.

Как отмечают эксперты, бестселлеры Lada в 2018 году имеют хорошие шансы укрепить позиции на фоне общего роста продаж. При этом Granta получит обновленный кузов, а Vesta расширит ряд версий за счет оригинального "внедорожного" седана.

В мировом рейтинге показатели, естественно, совсем другие. Модель попадет в него только в случае, если продажи превысят 226 тысяч автомобилей. Бессменным лидером мирового топ-100 остается Toyota Corolla. Эту модель в 2017 году выбрали 1 224 990 клиентов.