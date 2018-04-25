Разработчик "Новичка" попал в больницу после странной аварии

С одним из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", которым якобы отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, произошел оставляющий вопросы инцидент. Химика Владимира Углева сбил автомобиль при загадочных обстоятельствах.



ДТП произошло под Анапой, когда Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает. Химик рассказал, что заметил не сбавляющий скорость автомобиль, побежал и уже почти ступил на тротуар, но машина все же настигла его.

Чтобы не угодить прямо под колеса, Углев прыгнул на капот. В итоге он разбил головой лобовое стекло машины, передает издание The Bell.

В данный момент химик находится в больнице. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Последствиями инцидента для Углева стали ушиб головы и сильные гематомы на руках.

Сообщается, что виновник аварии не скрылся с места происшествия. Водителем оказался 70-летний местный житель. После наезда он предложил Углеву урегулировать вопрос деньгами. Сам химик считает, что наезд не был спланирован.

Напомним, британские власти обвинили Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Москва отрицают свою причастность к инциденту. Организация по запрещению химического оружия подтвердила применение токсина для отравления Скрипалей, но точного места производства вещества установить не удалось.

