Названы самые популярные в мире автомобили

Стрельба в сибирском колледже Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Четверг 10 мая
Лента новостей
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:19
Жена-изменница наплевала на престарелого Краско
17:16
Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
17:13
Денег нет: Медведев ищет способы выполнения майского указа Путина
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:59
Нахальная Андреева вышвырнула Клейменова из своего кресла
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
15:26
Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном
15:11
Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак
15:09
Евросоюз признал Крым российским
14:58
Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид
14:47
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала
14:46
К чему снится море
14:34
Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
14:31
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
14:31
Кто возглавит Счетную палату
14:28
"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном
14:24
Компьютеры и гаджеты со скидкой
14:20
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
14:19
"ЕР" готовится к обновлению
14:19
В Москве эвакуировали ТЦ "Метрополис"
14:14
Рецепт полезного зеленого смузи
14:04
Знаменитый российский режиссер умер в реанимации
13:56
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
13:45
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
13:37
"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
13:34
Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило
13:30
России выставили круглый счет за Крым
13:21
Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО
13:12
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
13:11
Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
13:09
Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
13:00
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
12:59
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
12:43
Из родившей Миддлтон сделали дойную корову
12:40
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
12:30
Как не попасть в сети альфонса
12:17
В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях
12:13
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал
12:04
На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор (видео)
11:56
Запад нервно подергивается после Парада Победы
11:46
Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой
11:45
В московском ресторане появились редкие гады
11:33
Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина
11:30
Сварливый сосед накинулся на Лолиту Милявскую
11:28
Израиль отчитался перед Россией об ударах по Сирии
11:28
В Подмосковье малыш утонул в яме с водой
10:54
Крымский мост отказались запускать без Путина
10:53
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
10:49
Молодой певец покорил вдову Хворостовского
10:37
По Москве ударят заморозки
10:15
Пенсионный возраст пошел на взлет
09:39
"Чуть не затоптали": ветеран о чудесном спасении Путиным
09:27
Орлову просят не показывать интимные фото с Задорновым
09:13
Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
09:12
Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже
09:03
Жуткие кадры с места бойни в сибирском колледже
08:51
Самойлова приготовила сюрприз на "Евровидении" после откровений о Пугачевой
08:48
Под Новосибирском затравленный студент расстрелял детей из винтовки
08:35
Защитили фашистов: на Украине разразился скандал в День Победы
08:30
Россиянам запретят жарить шашлыки
08:02
В Новосибирской области студент устроил бойню и умер
17:56
США ввели новые санкции против России
17:52
В Петербурге умер бард Тальковский
17:30
Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
17:02
"15 лет вместе": Волочкова поразила данными о любимом мужчине
16:22
Москвич пострадал при взрыве бутылки с жидкостью для розжига
16:02
Друг Тарасова публично унизил Бузову
15:12
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
14:54
"Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция.
14:38
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
14:10
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
13:38
Циничный Дроботенко делает деньги на трагедии Джигарханяна
13:08
Российских журналисток выгнали с Украины
12:56
Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой
12:32
Сильный поступок: Путин почтил ветерана после казуса с охраной
12:13
Почему важно праздновать День Победы
12:10
В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
11:33
Дайнеко внезапно сошлась с бывшим мужем
11:03
Путин взбудоражил трогательной речью на Параде
10:58
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
10:45
В Подмосковье расстреляли мужчину
10:27
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
10:14
В День Победы Порошенко смешал с грязью Россию
09:54
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
09:19
Тутберидзе наивно ждет букет от беглянки Медведевой
07:22
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина
Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
"Аршавин локти кусает": россияне ошалели от сексуальности Барановской
Авто

Названы самые популярные в мире автомобили

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Debets
Стало известно, какие машины пользуются наибольшей популярностью во всем мире. Эксперты составили рейтинг известных марок автомобилей, которые лучше всего продавались на международном рынке.
прочитано 791 раз

Для исследования были использованы данные продаж за первые месяцы 2018 года. Эксперты выделили 50 марок, которым отдавали предпочтение в первом квартале текущего года.

ПО ТЕМЕ

Названы лучшие автомобили 2017 года

Назван самый безопасный автомобиль

Назван самый ненадежный автомобиль

На лидирующей строчке расположилась торговая марта японских производителей Toyota. Автомобили бренда были распроданы в количестве двух миллионов единиц. Марка обошла конкурентов с довольно большим отрывом.

Вторую позицию в рейтинге получил Volkswagen. Немецкий бренд сумел продать свыше 1,7 миллиона автомобилей, передает Ura.ru.

Тройку лидеров закрыл американский производитель Ford. За начало текущего года продажи бренда превысили показатель в 1,4 миллиона моделей.

Кроме того, в рейтинге засветились такие бренды, как Chevrolet, Nissan, Mersedes и Kia. Следует отметить, что в список из 50 лучших авто попал и российский автобренд LADA. Он оказался на последней строчке рейтинга.

Напомним, что в 2017 году две модели Lada вошли в список лучших автомобилей в рамках ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Победителей в этом масштабном конкурсе определяли почти миллион пользователей интернета.

Автор: Михаил Вштанов10 мая 2018, 14:03

комментарии

Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Жена-изменница наплевала на престарелого Краско
Нахальная Андреева вышвырнула Клейменова из своего кресла
Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса

Проишествия

В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Шоу-бизнес

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца

Alekseev опозорился в Лиссабоне
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина

Лихая пианистка спелась с артистом
Шоу-бизнес

Нахальная Андреева вышвырнула Клейменова из своего кресла

Королева программы "Время" не терпит конкуренции
Шоу-бизнес

Жена-изменница наплевала на престарелого Краско

Бывшая свекровь опозорила супругу народного артиста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

Спорт

Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru