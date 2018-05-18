В Москве разбили шикарный автомобиль известной актрисы
Мария припарковала свой паркетник Lexus на обочине. Когда стемнело, к машине подошли несколько человек и разбили бутылками лобовое, заднее и боковые стекла с водительской стороны.
Шастина оценила ущерб в 160 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Она обратилась в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленная порча имущества".
Мария Шастина с 2000 года служит в Театре имени Вахтангова. Также известна по ролям в сериалах "Гражданин начальник", "Дело было в Гавриловке" и других.
Ранее на улице Адмирала Корнилова в поселении Мосрентген грабители в медицинских масках напали на водителя. Угрожая пистолетом, они похитили сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Как писали Dni.Ru, у немецкого города Равенсбурга 9 мая произошла жуткая авария. Автомобиль Porsche герцога Вюртембергского дома протаранил другую машину. В результате наследник династии Фридрих погиб.
Юморист заявил о своем родстве с Филиппом Киркоровым
Сын просит спасти актрису от алкоголизма
Скандальный блогер накинулся на телеведущую
Гимнастка рассказала фигуристке, как стать личностью