Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту

Ну что, дорогие друзья, допрыгались мы. США обещали нам страшно отомстить, и вот команда Дональда Трампа таки сдержала обещание. Знаменитый на весь мир "кремлевский список" пошел в дело, и наши западные партнеры с замиранием сердца и радостью в глазах наблюдают, как страдают все 210 так называемых российских олигархов и политических соратников Путина. Вам страшно? Мне нет.



Но вот наши западные оппоненты, а также наши соседи по глобусу и либерально настроенные россияне просто на седьмом небе от счастья и предвкушают скорое падение путинского режима, отъем у нас Крыма, ну и далее по всем пунктам мечтаний сенатора Маккейна и президента Порошенко. Как сообщает агентство Bloomberg, случилось то, что должно было случиться в соответствии с коварным планом составителей американских санкций против российской элиты. Российские бизнесмены, внесенные в списки Минфина США, начали испытывать серьезные проблемы в своей деятельности и жизни за рубежом.



Как сообщают анонимные источники западных СМИ, российские бизнесмены теперь вынуждены проходить дополнительные проверки, их третируют банки, где у них открыты счета, а их зарубежные партнеры опасаются иметь с ними дело из-за страха тоже когда-то попасть под санкции и горячую руку Госдепа. Один анонимный миллиардер пожаловался Bloomberg, что какая-то крупная сделка, над которой он работал последние несколько месяцев, теперь оказалась под угрозой срыва: западные партнеры очень переживают из-за риска санкций и что этот россиянин включен в тот самый кремлевский список.

Как вы догадываетесь, счастью тех, кто об этом пишет и комментирует, просто нет предела. Они, видимо, ожидают, что вот прямо сейчас все эти так называемые олигархи возьмут вилы и... что? Устроят бунт? Выйдут на Болотную площадь протестовать против обидевшего их режима? Присоединятся к бойкоту выборов, который пропагандирует Алексей Навальный? Будут поддерживать Грудинина, то есть кандидата, которого уже поддержал экс-посол США Макфол, а также "Вашингтон Пост" и "Файнэншл Таймс"? Ну да, насчет Грудинина, может, и есть какие-то шансы, все-таки олигархи могут поддержать олигарха, тем более что они, так сказать, соседи по офшорам, а может, и коллеги по бизнесу... Но все-таки зря наши заокеанские оппоненты так радуются новостям о проблемах фигурантов так называемого "кремлевского списка".

Давайте включим воображение. Представим себе сферического бизнесмена в вакууме, хотя таких среди тех самых 210 фигурантов "кремлевского списка" не очень много. Там много чиновников и руководителей госкорпораций, к которым эта тема вообще никак не относится. Но все-таки там есть хрестоматийные "глобал рашнз", о которых снимали тот самый скандальный клип Робби Вильямса, на который почему-то многие так обиделись. И вот, у такого "глобал рашнз" вдруг начинаются проблемы с его британским или швейцарским банком, который не хочет обслуживать такого токсичного клиента и не хочет попадать под возможные будущие санкции. Что он будет делать? Варианты ответа:

а) будет плакать, потом гневно кричать, потом спрашивать, почему Грудинина в швейцарском банке обслуживают а его нет;

или вариант б) просто заберет деньги из этого банка.

Я считаю, что он просто заберет деньги из банка, и вот тут перед ним встанет во весь рост проблема того, куда эти деньги переводить. В США нельзя, в Европе – нельзя, арабский мир и Южная Америка – это все-таки места где стремно прятать большие деньги... И вот что остается? Разве что Китай, для самых смелых и для тех, у кого там есть хоть какие-то связи, или... как вы догадались – Россия.



А у нас тут амнистия капиталов, и Дума как раз готовит ее продление на один год, и вообще у нас тут хорошо, спокойно, предсказуемо, красивый курорт в Сочи, замечательный мегаполис Москва – и никаких санкций. Лепота.

А что будет, если такой сферический олигарх в вакууме захочет "помайданить"? Плохо будет, причем быстро. С ним быстро разберутся профессионалы из ФСБ, а его главные активы отойдут государству или ушлым конкурентам. И даже если неудавшийся майданщик успеет сбежать, что далеко не факт, то у него нет никаких гарантий, что его – такого белого и пушистого политэмигранта – на благословенном Западе не обдерут как липку в рамках борьбы с отмыванием денег. Они все знают, что обдерут, а потом какой-нибудь американский политик или британский министр будет использовать тот факт, что его ободрали, как доказательство эффективной борьбы с влиянием российских олигархов в западном мире.

Среди российских бизнесменов, которые имеют активы на Западе, есть довольно много не очень приятных с моральной точки зрения людей, но вот дураков среди них не очень много. Поэтому когда западные, украинские или даже российские СМИ пишут о том, что вот сейчас начнется бунт большого бизнеса против Путина, они просто показывают, что не понимают, как у нас все устроено. Наоборот, произойдет совсем не бунт. Сбежавшие из западных тихих гаваней и офшоров капиталы и бизнесмены будут массово заявлять о том, какие они патриоты и как сильно рады возможности вернуть деньги на родину. Я уверен, что годика через три на Западе осознают, что они наделали, но будет поздно. А мы можем лишь поблагодарить Трампа и американский парламент за то, как сильно они нам помогают в национализации российской бизнес-элиты.

