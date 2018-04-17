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Искусство санкций

Фото: GLOBAL LOOK press
Николай Калмыков

Николай Калмыков блогер

 Кандидат социологических наук, МВА, директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член рабочих групп при Министерстве финансов Российской Федерации, Министерстве труда Российской Федерации.
"Повторяться каждый раз по-другому – не это ли есть искусство?" Одни санкции сменяются другими, одни протекционистские механизмы Запада заменяются другими. Сегодня уже не скрывая прямого протекционизма, даже не прикрываясь объективными политическими фактами. О чем это говорит? Это решимость и дальше продолжать конфронтацию, и непонимание логики нашего мышления, несмотря на десятки институтов и центров, работающими над изучением России. 
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Раз за разом представителями англо-саксонской культуры, порой, наше стремление к диалогу и обсуждению воспринимается как слабость. Равно как и понятие "справедливость" воспринимается совсем иначе, абсолютно без понимания того, зачем Россия имеет те или иные позиции. Наглядный пример – попытка давления на главу государства, что приводит лишь к обратному эффекту. В то время, когда началось международное давление на нашего Президента, граждане реагируют вопреки ожиданий западных элит – мы видим рекордную явку на выборах, когда люди шли на участки за справедливость, объединяясь вокруг лидера.

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В 2014 году начало санкций позволило активизировать развитие сельского хозяйства и начать импортозамещение по ряду позиций. Как показывали наши опросы среди предпринимателей, до 26% именно в этот момент начали задумываться о том, чтобы перестроить бизнес, внедрить новые технологии, искать новые рынки сбыта.

Сегодня санкции – это новая возможность. Кто-то спросит – какая? Ответ прост – нам необходимы контрмеры, которые будут заключаться в борьбе за предпринимателей, инвесторов, разработчиков. Ускоренное получение гражданства. Упрощенное получение виз в Россию для предпринимателей и разработчиков. Включение мер поддержки предпринимателей для иностранцев, собирающихся заниматься бизнесом в России.

Целевые позитивные контрсанции – давать преференции тем, кто является конкурентами поддерживаемых через санкции американских предприятий. У нас есть возможность дать площадку для развития бизнеса в России, а бизнесу нужно четкое понимание почему он, приходя в Россию, будет защищен – нужно прямо сказать об этом и проявить инициативу – позвать.

Другой пример – ряд западных фондов, называющих себя венчурными инвесторами, работая в России массово ищут предпринимателей и разработчиков, предлагая им сотни вариантов уехать из России. О том писали в СМИ, обсуждая потребность в омбусмене для стартапов. Коллеги ведут работу абсолютно не скрывая себя. Во-первых, кто мешает нам активизировать защиту наших предпринимателей? Во-вторых, кто мешает нам запускать аналогичные механизмы? Выстраивать воронку привлечения тех, кто готов строить свое дело в России, давать условия, строить собственную долину в Крыму, предоставлять бесплатно землю на Крайнем Севере для размещения там серверов телекоммуникационных компаний. Навести, наконец-то порядок с не обрабатывающимися сельскохозяйственными землями. Создать сеть точек "одно окно" для иностранных предпринимателей и инвесторов по всему миру, которые будет как наши МФЦ.

"Я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мой жест: это проделывает гораздо лучше моя тень", – сказал Плутарх. Вопрос – Европейские страны партнеры и друзья друг другу или лишь "тень", способная на повторы и заявления, даже не имеющие оснований? Нам нужно, чтобы работа велась не только с трибун парламентов и правительств, но и на уровне общественного правозащитного движения. Нам необходим эффективный разговор на всех понятных языках, в первую очередь с европейским сообществом. Трамп еще в ходе своей избирательной кампании заявлял, что является сторонником протекционизма.

Мы до сих пор не имеем конкретной фигуры, которая выступала бы рупором в данном взаимодействии, отражая мнение бизнеса. Сегодня нам стоит проявить инициативу, в том числе используя механизмы, которые вполне зарекомендовали себя у наших западных партнеров. У нас уже есть внутрироссийские омбудсмены по правам человека, бизнеса, ребенка. Нам нужен омбудсмен по международному представлению интересов наших предпринимателей и граждан. Омбудсмен по заграничным вопросам, который не будет связан ограничением дипломатических соглашений государственного уровня (как МИД или корпорации), которые вынуждены выбирать слова.

Конечно, где-то эту работу выполняют посольства и торговые представительства. А корпорации нанимают за огромные деньги местные юридические компании. Но, с учетом сложившейся ситуации, необходимо формировать системный общественный институт омбудсмена по заграничным вопросам, формируя сеть из таких же общественных представителей, способных оказывать правовую, консультационную, информационную и иную поддержку, а вместе с этим вести разъяснительную работу на всех малых, средних и больших трибунах.

Конечно, публичная блокировка работы ряда наших СМИ в США – это удар по самим себе, совершенный западными политиками. Зайдут ли они столь далеко, что начнут блокировать напрямую заявленную правозащитную деятельность? Вопрос. Но стоит проверить.

17 апреля 2018, 17:21

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