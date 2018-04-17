Путин собирает большое совещание перед суровыми санкциями
О грядущем совещании рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, к президенту приглашены глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель Минфина Антона Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Как отметил Песков, будут обсуждаться в том числе текущие вопросы. Участники совещания затронут тему развития экономики и ее стабилизации на среднесрочную перспективу.
В последнее время санкционное давление на Россию со стороны США резко усилилось. В начале апреля Вашингтон представил новый перечень, фигурантами которого стали 38 физических и юридических лиц.
Ограничения экономического характера были наложены на крупный бизнес, госслужащих и государственные компании. В списке значатся компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг "Кубань" и ряд других организаций.
Повод для новых санкций тривиален – по мнению американских чиновников, Россия виновата в "подрыве западной демократии". Сюда же приплетены ситуация на Украине, конфликт в Сирии, якобы кибератаки русских хакеров, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В общем, по мнению Вашингтона, Москва виновата чуть ли не во всем плохом, что происходит на земном шаре. А раз так – ее нужно наказать за "недостойное поведение".
На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции, которые должны коснуться компаний, поставляющих в Сирию технологии, якобы способствующие производству химоружия. Однако президент США Дональд Трамп после консультаций со своими советниками распорядился отложить введение ограничений.
Во вторник, 17 апреля, появилась информация о том, что США могут отключить Россию от международной системы межбанковских финансовых каналов связи – SWIFT. Также возможно введение блокирующих санкций против крупнейших отечественных кредитных организаций – Сбербанка и ВТБ.
Под ограничения может попасть и российский суверенный долг. В правительстве прогнозируют два возможных варианта: запрет вкладывать в облигации федерального займа только инвесторам из США и распространение ограничения на юридические лица из других стран.
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