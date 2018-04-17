Путин собирает большое совещание перед суровыми санкциями

Президент России Владимир Путин собирает совещание по экономическим вопросам с участием глав профильных министерств и руководства Центробанка. Оно пройдет на фоне резкого ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

О грядущем совещании рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, к президенту приглашены глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель Минфина Антона Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Как отметил Песков, будут обсуждаться в том числе текущие вопросы. Участники совещания затронут тему развития экономики и ее стабилизации на среднесрочную перспективу.

В последнее время санкционное давление на Россию со стороны США резко усилилось. В начале апреля Вашингтон представил новый перечень, фигурантами которого стали 38 физических и юридических лиц.

Ограничения экономического характера были наложены на крупный бизнес, госслужащих и государственные компании. В списке значатся компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг "Кубань" и ряд других организаций.

Повод для новых санкций тривиален – по мнению американских чиновников, Россия виновата в "подрыве западной демократии". Сюда же приплетены ситуация на Украине, конфликт в Сирии, якобы кибератаки русских хакеров, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В общем, по мнению Вашингтона, Москва виновата чуть ли не во всем плохом, что происходит на земном шаре. А раз так – ее нужно наказать за "недостойное поведение".





На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции, которые должны коснуться компаний, поставляющих в Сирию технологии, якобы способствующие производству химоружия. Однако президент США Дональд Трамп после консультаций со своими советниками распорядился отложить введение ограничений.

Во вторник, 17 апреля, появилась информация о том, что США могут отключить Россию от международной системы межбанковских финансовых каналов связи – SWIFT. Также возможно введение блокирующих санкций против крупнейших отечественных кредитных организаций – Сбербанка и ВТБ.

Под ограничения может попасть и российский суверенный долг. В правительстве прогнозируют два возможных варианта: запрет вкладывать в облигации федерального займа только инвесторам из США и распространение ограничения на юридические лица из других стран.