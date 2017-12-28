Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина

Главная "кнопка" страны перестроила сетку вещания в новогоднюю ночь. Традиционное поздравление президента России Владимира Путина не будет таким, как обычно.

Эфир Первого канала будет построен таким образом, чтобы показать новогоднее обращение лидера страны в 23:55 по местному времени во всех регионах России. Ранее в отдельных субъектах поздравление транслировалось с часовым опозданием, а в некоторых – на час раньше.

Все эти годы новогодний ритм сбивала устаревшая, еще советская система телевещания, говорится в сообщении на официальном сайте Первого. Новость прокомментировала глава дирекции сетей распространения программ телеканала (Москва) Валентина Удалова.

"Наша страна растянулась на 11 часовых поясов, от Калининграда до Чукотки и Камчатки. Но исторически сложилось так, что трансляция программ Первого канала осуществляется в пяти вещательных зонах", – пояснила она.

Эти зоны создали, чтобы компенсировать разницу во времени с Москвой. Эфир запускают со сдвигом на два, четыре, шесть и восемь часов. В результате в нечетных часовых поясах программы канала выходят раньше или позже.

"Чтобы исправить эту историческую ошибку, в этом году Первый канал впервые принял решение о трансляции новогоднего поздравления президента во всех 11 часовых поясах", – сказала Удалова. Для того чтобы показать обращение главы государства во всех регионах в 23:55, задействовали спутники и кабельные сети.