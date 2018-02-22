Попавшего впросак Серебрякова поддержал молодой гений

Начинающий, но уже успевший показать свое мастерство режиссер Александр Хант высказался по поводу угодившего в скандал актера Алексея Серебрякова. Он признал за артистом право выражать свое мнение.

Режиссер фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александр Хант поддержал актера Алексея Серебрякова, чьи слова о национальной идее России многие сочли оскорбительными. "Я считаю, что он, как и любой другой человек, имеет право на такое мнение, и странно, что вокруг этого возникает так много скандальных историй, мнений. Как будто бы мы не можем критически смотреть на самих себя и на то, что происходит в стране", – цитирует его НСН.

"Очевидно, что не все так благополучно, как некоторым бы хотелось. Это критика Алексея Серебрякова, и она вполне имеет место. Конечно же, надо понимать, что, говоря это, он не имел в виду дословно, это скорее его критическое замечание. В этом нет ничего страшного", – считает режиссер.

Кроме того, Александр Хант высказал собственное мнение по столь болезненному для россиян вопросу. Он считает, в России у людей не хватает сил, чтобы признаться в своих слабостях. "Мы как-то упорно не хотим замечать те проблемы, которые у нас под носом, а хотим называть это происками врагов, интернета, чего-то внешнего, а не разбираться в себе. Чтобы это исправить, все очень просто, банально – надо заниматься собой, делать свое дело и стараться в нем что-то поправить", – уверен он.

Режиссер добавил, что, по его мнению, национальная идея в стране должна воспитывать в людях самостоятельность. Отметим, 32-летний Александр Хант в 2017 году представил свой первый фильм – "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Картину моментально назвали главным событием года, а ее автора – молодым гением. Одну из главных ролей в киноленте сыграл Алексей Серебряков.

Напомним, уехавший еще в 2012 году в Канаду на постоянное место жительства актер Серебряков позволяет себе делать оскорбительные заявления в адрес России. Он сказал, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.

