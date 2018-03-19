Михалков попросил Путина вырастить преемника

Прошедшие выборы - тема номер один, их обсуждают все и везде. Неудивительно, что многие именитые личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать преемников, а российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.

"Я убежден абсолютно, что так или иначе должна быть преемственность. Я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и его команде нужно выращивать, так сказать, то будущее, ту преемственность, которую можно передать в руки, и страну. Те мысли, те идеи, те наработки, которые сделаны", – сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".

Михалков считает, что вновь выбранной власти необходимо растить себе смену из талантливых людей из провинции. По мнению режиссера, они знают проблемы своих регионов, умеют работать и понимают масштабы страны.

Владимир Машков заявил, что почувствовал воодушевление после публикации предварительных итогов президентских выборов. "Я был абсолютно убежден в победе моего кандидата, а сейчас я испытываю воодушевление и вдохновение от того, что большинство избирателей разделяют мою же точку зрения, а я – их. А настоящая радость – это радость разделенная", – цитирует популярного актера Life.ru.

Как сообщали Dni.Ru после обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%).