Олег Анофриев предвидел собственную смерть

Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи – написал завещание.

Олег Андреевич как будто предвидел свою смерть и совсем не страшился вечного упокоения. Он выбрал памятник и согласовал надпись на нем – "Есть только миг". Приготовил два нательных крестика. Обычное распятие для похорон – боялся, что дорогой, украдут в морге. И золотой – чтобы оставить на память правнуку. Актер определился с наследником – все имущество Анофриев передал внучке, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Незадолго до смерти актер начал вырезать из дерева фигуру Христа. Олег Андреевич очень дорожил этой работой, необычайно тщательно прорабатывая колючки в терновом венце и лицо Иисуса – пишет EG.ru. Добавим, что Олег Анофриев был верующим человеком и часто посещал церковь.

Несколько лет назад артист рассказал журналистам, что у него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан. Также ему приходилось пить много препаратов для разжижения крови.

Олег Андреевич ушел из жизни сегодня, 28 марта. Проститься с актером можно будет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента. Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщат позже.

Ануфриев знаком зрителям по фильмам: "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени", "Друзья и годы", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов". Его голос звучит в "Бременских музыкантах": озвучил Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманшу, разбойников и охранников. Дублировал мультфильмы "Сказку о попе и о работнике его Балде", "Шел трамвай десятый номер", "Как Львенок и Черепаха пели песню". Исполнил песню "Спят усталые игрушки".