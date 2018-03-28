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Олег Анофриев предвидел собственную смерть

Олег Анофриев. Кадр из "Людмила Гурченко. Как я стала богиней"
Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи –  написал завещание. 
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Олег Андреевич как будто предвидел свою смерть и совсем не страшился вечного упокоения. Он выбрал памятник и согласовал надпись на нем – "Есть только миг".  Приготовил два нательных крестика. Обычное распятие для похорон –  боялся, что дорогой, украдут в морге. И золотой – чтобы оставить на память правнуку. Актер определился с наследником – все имущество Анофриев передал внучке, сообщает сайт "Комсомольская правда".

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Незадолго до смерти актер начал вырезать из дерева фигуру Христа. Олег Андреевич очень дорожил этой работой, необычайно тщательно прорабатывая колючки в терновом венце и лицо Иисуса – пишет EG.ru.  Добавим, что Олег Анофриев был верующим человеком и часто посещал церковь.

Несколько лет назад артист рассказал журналистам, что у него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан. Также ему приходилось пить много препаратов для разжижения крови.

Олег Андреевич ушел из жизни сегодня, 28 марта. Проститься с актером можно будет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента. Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщат позже.

Ануфриев знаком зрителям по фильмам: "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени", "Друзья и годы", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов". Его голос звучит в "Бременских музыкантах": озвучил Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманшу, разбойников и охранников. Дублировал мультфильмы "Сказку о попе и о работнике его Балде", "Шел трамвай десятый номер", "Как Львенок и Черепаха пели песню". Исполнил песню "Спят усталые игрушки".

Автор: Руслана Алексеева28 марта 2018, 21:34

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