Родные делят шикарное наследство Олега Анофриева

Автор и исполнитель песен из "Бременских музыкантов" неплохо жил. Теперь его недвижимостью и накоплениями придется распорядиться жене и детям.

Появлением хорошего загородного дома Олег Анофриев обязан Леониду Якубовичу. "В 1996 году меня пригласили в программу "Колесо истории", которую вел Леонид Якубович. Перед передачей жена мне говорит: "Без выигрыша не возвращайся!" Я ехал в "Останкино" и повторял одну мысль: "Я тебе докажу, я тебе покажу!" – вспоминал позже Анофриев. – Полный павильон народу, все кричат, пытаясь помочь своим. Полный сумбур и в голове, и в павильоне! Какие-то ответы я знал, о каких-то догадался. И вот я уже в финале, выиграл двухкассетник, кофеварку, телевизор, уже мог бы успокоиться, а я все твержу себе под нос: "Домой не возвращайся?.. Я тебе покажу!" И когда Якубович где-то за спиной заорал: "Он выиграл суперприз – квартиру в Москве!", я думал только об одном: где телефон, откуда можно позвонить жене и сказать "Я выиграл!"

Квартиру он получил на Мичуринском проспекте. Потом продал ее и на полученные деньги купил дом в деревне Бузаево, что на Рублево-Успенском шоссе близ Одинцово. Уехал же оттуда, как пишет EG.ru, после многочисленных угроз: уютное местечко на берегу Москвы-реки стало притягивать богачей, и они выживали оттуда всех старожилов.

Последним домом Анофриева стал двухэтажный особняк в Козино, который он своими руками выстроил. А участок в 50 соток украсил фонтанами и деревянными скульптурами героев "Бременских музыкантов", которых сделал тут же, в собственной мастерской, собственноручно.

В 2015 году, когда певец праздновал юбилей, программа Первого канала "Идеальный ремонт" переделывала Анофриеву кухню и комнату. Главным пожеланием хозяина было выделить в комнате специальное место для единственного внука.

По соседству с Анофриевым – дома Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Тамары Синявской, Ларисы Долиной. Риелторы в интервью Dni.Ru сообщили, что владения покойного певца стоят дорого – не менее 47 миллионов рублей.

При жизни Анофриев был обеспеченным человеком. Как рассказывал поэт Юрий Энтин, только за запись ставших легендарными "Бременских музыкантов" он получил фантастическую для 1969 года сумму – 600 рублей, поскольку львиная доля озвучки легла на него. "А нам с Ливановым (Василий, актер. – Прим. ред.) заплатили по 18 рублей 50 копеек", – рассказывал Энтин. А сколько авторских отчислений приходило ему впоследствии!

Теперь капиталы и недвижимость предстоит поделить немногочисленным наследникам артиста – жене Наталье Георгиевне и дочери Марии.