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Культура

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"
Миллионы поклонников по всему миру с нетерпением ждут выхода восьмого сезона телесериала "Игра престолов", который станет последним. Создатели шоу поделились некоторыми подробностями предстоящих серий.
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Съемки восьмого сезона стартовали в октябре 2017 года, а завершатся только в середине 2018 года. Бюджет каждого эпизода составит примерно 50 миллионов долларов, а продолжительность – приблизительно 70-90 минут. При этом количество серий сократится до шести. Таким образом, общая стоимость восьмого сезона "Игры престолов" будет сопоставима с самыми дорогими голливудскими фильмами, передает телеканал "360".

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Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала

Телекомпания "HBO" официально подтвердила, что новые серии популярного сериала появятся уже в следующем году, но пока еще не озвучены ни дата премьеры, ни месяц, на который запланирован выпуск финального сезона. Также сообщается, что полностью не смонтирован ни один из эпизодов.

О содержании сезона практически ничего не известно, так как сценарий находится под строжайшей охраной. Автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени", который положен в основу "Игры престолов", Джордж Мартин, пообещал, что финал будет одновременно счастливым и печальным. Исполнитель роли Тириона Ланнистера охарактеризовал концовку как "слезоточивую". "Она ознаменует собой конец эпохи, от чего будет разрываться сердце", – рассказал актер. Более того, в новом сезоне запланированы несколько эпических битв, одна из которых произойдет в Винтерфелле, родовом замке дома Старков. Вероятнее всего, он сгорит. Подтверждением тому служат видеозаписи фанатов, которые в январе заметили сильное пламя, вспыхнувшее на месте декораций.

Студийные чиновники подтвердили, что по сюжету в последнем эпизоде несколько главных героев погибнут. Во избежание утечки информации о финале сериала создатели планируют снять несколько разных концовок. 

Автор: Михаил Вштанов30 марта 2018, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ожившие мертвецы "Игры престолов"

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