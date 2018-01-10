Новый год обошелся россиянам в триллион рублей

Новогодние расходы россиян выросли по сравнению с прошлым годом. На подарки и праздничные столы ушел почти триллион рублей.

Всего за неделю – с 1 по 8 января – россияне потратили 920 миллиардов рублей. Рост по сравнению с прошлым годом (860 миллиардов) составил 7%.

Еще значительнее оказался рост расходов в Сети. Показатель увеличился на 22% – до 23 миллиардов. По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, спрос на онлайн-покупки во время каникул вырос во многом из-за плохой погоды в Москве и Санкт-Петербурге. Две столицы представляют собой основные центры интернет-коммерции.

Так, в конце ноября 2017 года, в "черную пятницу", россияне потратили 30 миллиардов рублей. Покупателями товаров со скидками стали 20 миллионов человек. А к Новому году самыми популярными в онлайн-магазинах оказались бытовая техника и электроника, ювелирные украшения, верхняя одежда. В интернете россияне чаще покупали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

Новогодняя распродажа! Первые « похмельные сланцы» в РФ. Разработка отечественного ВПК. Снимают самый тяжелый похмельный синдром через 15 мин. Обладают мощными коммуникативными свойствами. Появитесь в них в любом общественном месте и внимание вам гарантировано!#НовыйГод #подарки pic.twitter.com/FCQc2JzKMa — КОТОСЛОВ (@ogechin) 30 декабря 2017 г.

"Мы заметили, что интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отмененных заказов в этот период доходил до 30-35, тогда как в обычное время он не превышает 10%", – цитирует Федорова RT. Эксперт отметил, что почти семь миллионов человек делали покупки в интернете в новогоднюю ночь.