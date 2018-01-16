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Экономика

Исаев рассказал о пользе списания налоговой задолженности гражданам

Андрей Исаев. Фото: er.ru
Списание гражданам и индивидуальным предпринимателям просроченной налоговой задолженности является реальным шагом государства навстречу россиянам, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Законодатель напомнил, что в конце 2017 года по инициативе российского лидера Владимира Путина нижняя палата парламента приняла соответствующий законопроект. Он позволяет списать задолженность, образовавшуюся по состоянию на 1 января 2015 года. 
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По словам Андрея Исаева, многие россияне, пропустившие срок уплаты этих налогов, испытают серьезные финансовые  трудности. Это важный шаг, уверен парламентарий, который поможет многим гражданам. Это как раз тот случай, когда государство реально идет навстречу людям, уверен депутат. "Это была инициатива президента России Владимира Путина, которую фракция "Единой России" оформила в оперативном порядке, – рассказал Исаев. – Мы успели до конца года принять этот закон".

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Речь не идет о налогах на такую коммерческую деятельность, связанную с импортом-экспортом, акцизами на бензин, подчеркнул он. А налоги на имущество, недвижимость, различные патенты, связанные с предпринимательством, будут списаны.

"В данном случае мы идем навстречу людям, – отметил Андрей Исаев. – Некоторые, предположим, хотели открыть собственное дело, но у них ничего не получилось, а они уже зарегистрировались как налогоплательщики, задолженность у них продолжала расти", – отметил парламентарий.

Как пояснил законодатель, списание произойдет автоматически, и гражданам не придется заполнять никаких заявлений. Первый заместитель главы фракции "ЕР" в Госдуме подчеркнул, что это решение не является поводом для того, чтобы не платить налоги.

"Когда мы принимали этот законопроект, я, выступая от фракции, призывал всех добросовестно платить налоги, – рассказал депутат. – Налоговые органы работают все более оперативно и четко и в данном случае списание и то, что мы пошли навстречу людям, учитывая экономический кризис, сложности, с которыми они столкнулись, действительно акт доброй воли со стороны государства, а не приглашение к совершению налоговых преступлений".

Напомним, в рамках поручения главы государства Владимира Путина гражданам и ИП будет списано 56,8 миллиарда рублей просроченной налоговой задолженности. Такую цифру привел глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания президента страны с членами кабинета министров.

Автор: Дмитрий Куклин16 января 2018, 21:22

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