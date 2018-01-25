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Экономика

Курсу доллара вынесли приговор

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Курс доллара будет продолжать падение на фоне дорожающей нефти. Об этом заявил старший валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Ишизуки. Слова аналитика передает информационное агентство Reuters.
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В четверг, 25 января, доллар продолжил дешеветь по отношению к другим мировым валютам. По мнению экспертов, масла в огонь подлило заявление министра финансов США Стивена Мнучина, который поддержал ослабление американской валюты.

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Накануне во влиятельной газете The Wall Street Journal вышла статья о том, что курс доллара завышен на 10%. "Для достижения целей Дональда Трампа по ликвидации торгового дефицита Соединенных Штатов в 500 миллиардов долларов требуется значительное снижение курса национальной валюты с нынешних уровней", – говорится в материале.

В Белом доме постарались успокоить запаниковавший рынок. Представители американского лидера заявили, что Трамп выступает за стабильный доллар, но было поздно: аналитики поспешили окрестить американскую валюту "стабильно слабой".

В текущих условиях вряд ли что-то способно остановить падение курса доллара. Такое мнение высказал старший валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Ишизуки.

Фото: GLOBAL LOOK press/hutchison

На утро четверга, 25 января, стоимость "зеленого" на Московской бирже снижалась на 17 копеек – до 56,01 рубля. Затем американская валюта пробила отметку в 56 рублей и торговалась по цене 55,97. Это абсолютный минимум с весны 2017 года.

Между тем цена на нефть продолжает демонстрировать обратный тренд. Стоимость барреля черного золота марки Brent достигла максимума с 2014 года, преодолев отметку в 71 доллар. Однако эксперты полагают, что в ближайшей перспективе рост цен на нефть маловероятен, и предсказывают черному золоту небольшой откат назад.

Автор: Иван Поляков25 января 2018, 15:39

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