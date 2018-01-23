"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас

Крупнейшая российская авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы в Бургас. Полеты планируется начать ближе к середине лета.

"Аэрофлот" начнет полеты в Бургас, один из крупнейших и красивейших городов Болгарии. Рейсами в населенный пункт, расположенный на западном берегу Бургасского залива Черного моря, можно будет воспользоваться в ближайший сезон отпусков.

Планируется, что лайнеры крупнейшего российского перевозчика отправятся по маршруту Москва – Бургас – Москва 2 июля текущего года. Каждый день самолеты будут летать из аэропорта Шереметьево в болгарский город и обратно.

Из столицы России вылет запланирован на 15:55, посадка в Бургасе – в 19:20 по местному времени. Обратный рейс из Болгарии поставлен в расписание на 20:30 с прилетом в Москву в 23:50 по столичному времени.

Открыта продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника. Этот день будет доступен для полетов после того, как с аэропортом Бургаса окончательно согласуют график прилета и вылета лайнеров.

Доступно несколько способов бронирования билетов. Это можно сделать по круглосуточным телефонам контакт-центра "Аэрофлота" в городах России и мира, в фирменных офисах продаж или на сайте авиакомпании.

Напомним, "Аэрофлот" является лидером по пассажирским перевозкам в России. Сеть авиакомпании, входящей в состав глобального альянса SkyTeam, насчитывает 1074 пункта в 177 странах. По данным за 2016 год, услугами перевозчика воспользовались 29 миллионов человек (без учета авиакомпаний, входящих в группу "Аэрофлот").

Российский перевозчик первым из национальных компаний удостоился высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году "Аэрофлот" стал шестикратным обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards, победив в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Также в прошлом году она удостоилась пяти звезд в самой престижной категории — "Глобальная авиакомпания" (по версии американской авиаассоциации APEX).