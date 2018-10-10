Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли

Дебош Кокорина и Мамаева Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Среда 10 октября
Лента новостей
13:34
С кем проводит время предавший Лорак муж
13:04
Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
12:57
В Нижнем Новгороде сгорел светофор (фото)
12:44
Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам
12:40
Друг Шнурова врезался в трактор в Петербурге
12:02
Школьники разгромили автобусную остановку в Ростове
11:53
Ювелирный салон в Башкирии ограбили на 200 тысяч
11:42
Любопытный тюлень попытался забраться в байдарку к туристу (видео)
11:34
В Подмосковье до смерти забили младенца
11:26
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу
11:24
Участник "Битвы экстрасенсов" проговорился о победителе шоу
11:14
Найден простой способ вылечить диабет
10:49
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
10:47
Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам
10:40
Цены на автостраховку неожиданно подскочат
10:37
Пенсионерке грозит тюрьма за кражу кошелька в ТЦ
10:21
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
10:17
Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
10:16
Полиция штурмом взяла квартиру разбойников под Москвой (видео)
10:02
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
09:54
Известный певец попал в больницу
09:36
На улицах Челябинска расплодились крысы
09:36
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
09:33
Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой
09:15
Житель Сибири расчленил собутыльника топором
09:02
Известная писательница закатила истерику в прямом эфире
08:57
Очевидцы показали место массовой стрельбы в США
08:43
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
08:30
Погибли люди: с рельсов сошел пассажирский поезд
08:30
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
08:20
Камеры сняли убийство королевы красоты
08:08
Вылетевший с трассы автобус с пассажирами в Якутске сняли на видео
07:58
Сбившего в Москве женщину с ребенком водителя задержали через полторы недели
22:00
Психология безнаказанности: почему публичные люди распускают руки
21:53
"Точка невозврата наступила": престарелый Краско развелся с молодой женой
21:52
Школьник покалечился в батутном центре
21:49
Опасный взлет самолета в шторм попал на видео
21:36
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
21:29
В Германии захотели принимать молодежь из России без виз
21:28
Меган Маркл побоялась напугать принца Гарри доступностью
21:26
Тарасов сделал подарок выкинутой на улицу Бузовой
21:20
В Башкирии в сотрудника Росгвардии трижды выстрелили и дважды пырнули ножом
21:10
Под Волгоградом водитель погиб из-за защитного экрана
21:01
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
21:00
Невнимательный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими
20:55
После победы над Малаховым Шепелев напал на недовольную фанатку
20:51
В Татарстане школьника придавило футбольными воротами
20:48
На Урале нашли мертвым сотрудника Интерпола
20:40
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме
20:39
Под Тюменью начинающий водитель сбил восьмилетнего ребенка
20:25
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
20:23
В Омске под колесами иномарки погиб пешеход
20:18
В лобовой аварии под Нижним Новгородом пострадали люди
20:11
В Ростове фура застряла между домами (фото)
20:04
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
19:57
Путин раскрыл важный секрет
19:29
Для чего миру нужна парламентская дипломатия
19:25
Брошенная Биланом модель потеряла 13,5 килограмма
19:12
В Петербурге и Петрозаводске поймали банду подпольных оружейников
18:59
В Уфе дама с собачкой пострадали от упавшего дерева
18:52
Протаранивший толпу людей троллейбус попал на видео
18:42
Жена и сын Кокорина попали в больницу
18:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 октября 2018 года
18:06
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" страдает от ужасного недуга
17:58
Бузова извинилась перед отвергнутым женихом
17:40
В порту Петербурга взорвался корабль
17:36
Спасите жизнь больному раком сыну: Казаченко поделилась бедой
17:21
Удаливший аккаунт в Instagram Сергей Шнуров бегает от налогов
17:12
Дерзкая Дайнеко оголила завидный живот
17:11
Озабоченная психическим здоровьем Миддлтон появилась в наряде из мусора
16:50
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
16:42
Четыре участка большого метрокольца построят за три года
16:36
Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ
16:33
"Полтора года": врачи подписали приговор больной звезде "Аншлага"
16:31
Водонаева одобрила гнусный обман Бузовой
16:26
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
16:02
"Беременна?": Сергей Жуков показал округлившуюся жену
15:56
Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"
15:52
Встретила другого: ревнивый муж пытался задушить российскую актрису
15:39
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
15:29
Веселые поминки: 40 дней без Кобзона отметили песнями и смехом
15:23
Собчак призналась в любви к мохнатым кискам
15:09
Зачем СБУ сливает данные бойцов ЧВК "Вагнер"
15:07
Муж обогатится на разводе с Ани Лорак
14:54
Кокорина и Мамаева задержала полиция
14:50
В Петрозаводске разыскивают говорящую сороку
14:46
Известная модель показала откровенные фото в бикини
14:45
После слухов о свадьбе Козловский купил квартиру в центре Москвы
14:27
Под Москвой дети ограбили магазин
14:19
Кремль высказался о грязных потасовках Кокорина и Мамаева
14:17
Билан оказался у края после спасения женщины
14:10
Волонтеры помогут сохранить культурное наследие
13:54
Екатеринбург пострадал от сильного урагана
13:43
Кокорин и Мамаев пытались откупиться за 5 миллионов после жуткой потасовки
13:42
"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе
13:28
Обалдевший Солнцев вывалил член перед скукоженными бабками
13:11
Школьников оставят без Wi-Fi
13:08
С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести
13:03
"Как лошадь": певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу
12:58
От россиянки сбежал олень
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену
Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность
Экономика

Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Развитие промышленности, рост торговли, расширение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж – эти вопросы были в среду, 10 октября, в центре внимания депутатов Госдумы. На Охотном Ряду состоялся правительственный час с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министр рассказал о показателях текущего года и обозначил перспективы следующих лет. 
прочитано 283 раза

Движение вверх 

ПО ТЕМЕ

Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост

Госдума меняет формат работы с правительством

Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В своем выступлении с думской трибуны Мантуров озвучил итоги восьми месяцев 2018 года для отечественной промышленности. По его словам, положительная динамика наблюдается по большинству отраслей. К примеру, производство в железнодорожном машиностроении, автопроме и радиоэлектронике выросла на 10%, в обрабатывающей промышленности – на 4%. 

Кроме того, более чем на 5% увеличилось производство в фармацевтической отрасли, индустрии детских товаров. "На более стабильные темпы роста, чем это было в последние годы, вышла металлургия", – подчеркнул руководитель министерства промышленности и торговли.  

Дальнейшее развитие отраслей Мантуров связывает с реализацией национальных проектов, которые требуют значительного вклада промышленности. Глава ведомства уточнил, что, прежде всего, это касается нацпроекта, который предполагает удвоение неэнергетического и несырьевого экспорта. Для этого необходим прорыв в инновационных секторах, отметил министр.

Денис Мантуров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Укрепление позиций на внешних рынках 

Минпромторг намерен увеличить поставки российской продукции за рубеж. Для развития экспортного потенциала отечественной промышленности будет применяться принципиально новый подход, связанный с созданием за границей индустриальных зон, сообщил министр депутатам.  

Он напомнил, что в мае этого года было заключено соглашение о создании российской индустриальной базы в Египте, которая обеспечит поставку отечественной продукции в страны Северной Африки. Кроме того, уточнил министр, подобные базы появятся в Южно-Африканской Республике (ЮАР), в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.  

Поддержка экспорта отечественных товаров будет обеспечена щедрым финансированием: в ближайшие шесть лет на эти цели выделят более 420 миллиардов рублей. Мантуров выразил уверенность, что благодаря этим средствам к 2024 году индустриальный бизнес получит выручку более 200 миллиардов рублей. При этом большая часть дохода должна приходиться на машиностроительные отрасли, подчеркнул глава Минпромторга.  

В целом, отметил Мантуров, к 2024 году объем несырьевого экспорта России должен быть удвоен, для чего необходим рост поставок промпродукции за рубеж на 9% в год, уточнил руководитель ведомства.  

Торговле снизят барьеры 

Позитивные тенденции отмечаются и в торговле. По словам Мантурова, отрасль продолжает восстанавливаться после кризиса 2015-2016 годов и демонстрирует годовой рост в 2,7%.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им ведомство продолжит снижать административные барьеры и откажется от избыточного регулирования торговой сферы.

"На это направлен пакет законопроектов, которые находятся в финальной стадии согласования с федеральными органами государственной власти", – подчеркнул он. 

Помимо традиционной торговли, Минпромторг отмечает рост коммерции в Сети. "Показателем активного смещения розницы в цифровой мир служит уверенный рост интернет-торговли, которая ежегодно прибавляет свыше 10%", – сказал Мантуров. В прошлом году, отметил он, оборот отрасли впервые превысил триллион рублей, а к 2024 году прогнозируется увеличение почти в 3,5 раза.  

Перевод оборонки на гражданские рельсы 

По итогам министерского доклада депутаты задали интересующие их вопросы. Речь, в частности, зашла о диверсификации предприятий оборонного комплекса (ОПК) и их частичном переводе на выпуск гражданской продукции. Во фракции "Единая Россия" напомнили, что соответствующая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным и поинтересовались, каких успехов удалось добиться на этом направлении.

Мантуров ответил, что уже к концу этого года доля производства гражданской продукции на предприятиях ОПК может вырасти до 19%. Стоит отметить, что глава государства поставил задачу достигнуть планку 50% к 2030 году.  

Также законодатели интересовались у представителя правительства о санации и вовлечении в оборот объектов химической промышленности. По словам главы Минпромторга, на одном из таких объектов планируется создать мощности по утилизации отходов первого и второго класса опасности, на другом появится производство лекарственных препаратов.  

Денис Мантуров. Фото: duma.gov.ru

Обсуждалось и развитие лесного комплекса. Основной акцент в этой отрасли, отметил Мантуров, будет сделан на глубокой переработке лесной продукции. Министр подчеркнул, что в Сибири и на Дальнем Востоке появятся минимум три целлюлозно-бумажных комбината.  

В целом, рассказал руководитель ведомства, будут поддержаны предприятия, заинтересованные в глубокой переработке лесной продукции и создании соответствующих мощностей. "Мы, по сути, накладываем запрет на отгрузку круглого леса тем компаниям, которые делают символическую обработку леса. За счет распространения деревянного домостроения, современных материалов из древесины, обеспечиваем эффективное использование лесных богатств", – подчеркнул Мантуров.  

В конце своего выступления представитель кабмина поблагодарил депутатов за совместную работу и поддержку правительственных инициатив. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Минпромторг активно работает со всеми фракциями нижней палаты. "Понимание рождается, когда есть диалог", – сказал законодатель.  

Напомним, ранее на Охотном Ряду состоялся правительственный час с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Глава ведомства доложил парламентариям о реализации федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства до 2025 года, ходе полевых работ в текущем году, а также о показателях урожая.

Автор: Иван Поляков10 октября 2018, 12:48

комментарии

Политика

Путин раскрыл важный секрет
Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ
Что стоит за новой шпионской истерикой Запада
Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным

Шоу-бизнес

Сообщившего о раке Малахова заподозрили в циничной лжи
Басков попросил прощения за продажную любовь и мужчин
Изменник Соколовский нашел другую женщину
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу

Проишествия

Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
Российский актер сбил пешехода в Москве
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Праздник с Пугачевой закончился скандалом

Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Шоу-бизнес

Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар

Певице пришлось оправдываться за мат
Шоу-бизнес

Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой

Как изменилась жизнь известной пары после рождения детей
Политика

Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе

Ситуация вышла из-под контроля

Гороскоп

"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам

Фоторепортажи

Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Спорт

"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме
Жена и сын Кокорина попали в больницу
Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"

Регионы

В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
"В сексе – огонь": в Красноярске учительница соблазнила школьника
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru