Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли

Развитие промышленности, рост торговли, расширение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж – эти вопросы были в среду, 10 октября, в центре внимания депутатов Госдумы. На Охотном Ряду состоялся правительственный час с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министр рассказал о показателях текущего года и обозначил перспективы следующих лет.



Движение вверх

В своем выступлении с думской трибуны Мантуров озвучил итоги восьми месяцев 2018 года для отечественной промышленности. По его словам, положительная динамика наблюдается по большинству отраслей. К примеру, производство в железнодорожном машиностроении, автопроме и радиоэлектронике выросла на 10%, в обрабатывающей промышленности – на 4%.

Кроме того, более чем на 5% увеличилось производство в фармацевтической отрасли, индустрии детских товаров. "На более стабильные темпы роста, чем это было в последние годы, вышла металлургия", – подчеркнул руководитель министерства промышленности и торговли.

Дальнейшее развитие отраслей Мантуров связывает с реализацией национальных проектов, которые требуют значительного вклада промышленности. Глава ведомства уточнил, что, прежде всего, это касается нацпроекта, который предполагает удвоение неэнергетического и несырьевого экспорта. Для этого необходим прорыв в инновационных секторах, отметил министр.





Укрепление позиций на внешних рынках

Минпромторг намерен увеличить поставки российской продукции за рубеж. Для развития экспортного потенциала отечественной промышленности будет применяться принципиально новый подход, связанный с созданием за границей индустриальных зон, сообщил министр депутатам.

Он напомнил, что в мае этого года было заключено соглашение о создании российской индустриальной базы в Египте, которая обеспечит поставку отечественной продукции в страны Северной Африки. Кроме того, уточнил министр, подобные базы появятся в Южно-Африканской Республике (ЮАР), в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Поддержка экспорта отечественных товаров будет обеспечена щедрым финансированием: в ближайшие шесть лет на эти цели выделят более 420 миллиардов рублей. Мантуров выразил уверенность, что благодаря этим средствам к 2024 году индустриальный бизнес получит выручку более 200 миллиардов рублей. При этом большая часть дохода должна приходиться на машиностроительные отрасли, подчеркнул глава Минпромторга.

В целом, отметил Мантуров, к 2024 году объем несырьевого экспорта России должен быть удвоен, для чего необходим рост поставок промпродукции за рубеж на 9% в год, уточнил руководитель ведомства.

Торговле снизят барьеры

Позитивные тенденции отмечаются и в торговле. По словам Мантурова, отрасль продолжает восстанавливаться после кризиса 2015-2016 годов и демонстрирует годовой рост в 2,7%.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им ведомство продолжит снижать административные барьеры и откажется от избыточного регулирования торговой сферы.

"На это направлен пакет законопроектов, которые находятся в финальной стадии согласования с федеральными органами государственной власти", – подчеркнул он.

Помимо традиционной торговли, Минпромторг отмечает рост коммерции в Сети. "Показателем активного смещения розницы в цифровой мир служит уверенный рост интернет-торговли, которая ежегодно прибавляет свыше 10%", – сказал Мантуров. В прошлом году, отметил он, оборот отрасли впервые превысил триллион рублей, а к 2024 году прогнозируется увеличение почти в 3,5 раза.

Перевод оборонки на гражданские рельсы

По итогам министерского доклада депутаты задали интересующие их вопросы. Речь, в частности, зашла о диверсификации предприятий оборонного комплекса (ОПК) и их частичном переводе на выпуск гражданской продукции. Во фракции "Единая Россия" напомнили, что соответствующая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным и поинтересовались, каких успехов удалось добиться на этом направлении.

Мантуров ответил, что уже к концу этого года доля производства гражданской продукции на предприятиях ОПК может вырасти до 19%. Стоит отметить, что глава государства поставил задачу достигнуть планку 50% к 2030 году.

Также законодатели интересовались у представителя правительства о санации и вовлечении в оборот объектов химической промышленности. По словам главы Минпромторга, на одном из таких объектов планируется создать мощности по утилизации отходов первого и второго класса опасности, на другом появится производство лекарственных препаратов.





Обсуждалось и развитие лесного комплекса. Основной акцент в этой отрасли, отметил Мантуров, будет сделан на глубокой переработке лесной продукции. Министр подчеркнул, что в Сибири и на Дальнем Востоке появятся минимум три целлюлозно-бумажных комбината.

В целом, рассказал руководитель ведомства, будут поддержаны предприятия, заинтересованные в глубокой переработке лесной продукции и создании соответствующих мощностей. "Мы, по сути, накладываем запрет на отгрузку круглого леса тем компаниям, которые делают символическую обработку леса. За счет распространения деревянного домостроения, современных материалов из древесины, обеспечиваем эффективное использование лесных богатств", – подчеркнул Мантуров.

В конце своего выступления представитель кабмина поблагодарил депутатов за совместную работу и поддержку правительственных инициатив. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Минпромторг активно работает со всеми фракциями нижней палаты. "Понимание рождается, когда есть диалог", – сказал законодатель.

Напомним, ранее на Охотном Ряду состоялся правительственный час с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Глава ведомства доложил парламентариям о реализации федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства до 2025 года, ходе полевых работ в текущем году, а также о показателях урожая.