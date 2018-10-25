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Экономика

Делягин: ЦБ раскрыл свое настоящее лицо

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В Центробанке ответили на предложение министра финансов Антона Силуанова создать специальную рабочую группу для решения проблем вкладчиков ликвидированных банков. Регулятор считает, что их права и так закреплены на законодательном уровне, а для защиты интересов пострадавших вкладчиков правительственная комиссия не нужна.
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Центробанк назвал нецелесообразным создание правительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам банка "Югра", лишенного лицензии. Как пишет РБК, об этом говорится в письме первого зампреда Банка России  Сергея Швецова депутату Госдумы Сергею Миронову.

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ЦБ утверждает, что вкладчики "Югры" уже получили более 172 миллиардов рублей страхового возмещения, что составляет 99,73% от общего объема страховых выплат. По информации регулятора, за возмещением обратились 261 тысяч вкладчиков, это более 82% от общего числа.

Напомним, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, высказал предложение создать специальную рабочую группу, которая занималась бы помощью вкладчикам банков с отозванной лицензией, в том числе клиентам "Югры". Как отметил Силуанов, вкладчики этого банка попали в сложную жизненную ситуацию.

Экс-глава правления "Югры" Дмитрий Шиляев приветствовал инициативу Силуанова, выразив удовлетворение тем, что правительство наконец-то обратило внимание на нарушения, допущенные Центробанкам. На эти нарушения не раз указывал и Союз вкладчиков – организация, созданная для решения проблем вкладчиков-превышенцев "Югры". Общественники опубликовали документы, свидетельствующие о нарушениях, допущенных ЦБ в процессе санации "Югры".

Банк России показал гражданам страны свое истинное лицо, отказавшись сотрудничать с государственными органами в деле помощи обманутым вкладчикам. Такую характеристику действиям регулятора дал известный экономист Михаил Делягин. Особенно цинично, по его мнению, это выглядит из-за того, что речь идет о людях, пострадавших из-за действий самого финансового регулятора.

"Аргументы недели" опубликовали статью доктора экономических наук, в которой в которой он подверг жесткой критике действия Центробанка. По оценке Делягина, регулятор "выразил категорическое нежелание помогать своим жертвам".

Михаил Делягин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

"Именно уничтожение банка "Югра" летом прошлого года стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом ее санации", – пишет экономист.

По его профессиональной оценке, банк "Югра" до последних дней своего существования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью, что усугубило общественный шок от его уничтожения. Делягин напомнил, что даже Генпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Центробанка и пригласила для разъяснений заместителя его главы.

"Насколько можно судить из опубликованных документов, Банк России уничтожил "Югру", не имея для этого никаких явных оснований, с грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм (включая процедуры, установленные им самим): уничтожил просто для того, чтобы уничтожить", - констатирует Михаил Делягин.

Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года  Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

25 октября 2018, 20:28

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