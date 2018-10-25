Делягин: ЦБ раскрыл свое настоящее лицо

В Центробанке ответили на предложение министра финансов Антона Силуанова создать специальную рабочую группу для решения проблем вкладчиков ликвидированных банков. Регулятор считает, что их права и так закреплены на законодательном уровне, а для защиты интересов пострадавших вкладчиков правительственная комиссия не нужна.

Центробанк назвал нецелесообразным создание правительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам банка "Югра", лишенного лицензии. Как пишет РБК, об этом говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова депутату Госдумы Сергею Миронову.

ЦБ утверждает, что вкладчики "Югры" уже получили более 172 миллиардов рублей страхового возмещения, что составляет 99,73% от общего объема страховых выплат. По информации регулятора, за возмещением обратились 261 тысяч вкладчиков, это более 82% от общего числа.

Напомним, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, высказал предложение создать специальную рабочую группу, которая занималась бы помощью вкладчикам банков с отозванной лицензией, в том числе клиентам "Югры". Как отметил Силуанов, вкладчики этого банка попали в сложную жизненную ситуацию.

Экс-глава правления "Югры" Дмитрий Шиляев приветствовал инициативу Силуанова, выразив удовлетворение тем, что правительство наконец-то обратило внимание на нарушения, допущенные Центробанкам. На эти нарушения не раз указывал и Союз вкладчиков – организация, созданная для решения проблем вкладчиков-превышенцев "Югры". Общественники опубликовали документы, свидетельствующие о нарушениях, допущенных ЦБ в процессе санации "Югры".

Банк России показал гражданам страны свое истинное лицо, отказавшись сотрудничать с государственными органами в деле помощи обманутым вкладчикам. Такую характеристику действиям регулятора дал известный экономист Михаил Делягин. Особенно цинично, по его мнению, это выглядит из-за того, что речь идет о людях, пострадавших из-за действий самого финансового регулятора.

"Аргументы недели" опубликовали статью доктора экономических наук, в которой в которой он подверг жесткой критике действия Центробанка. По оценке Делягина, регулятор "выразил категорическое нежелание помогать своим жертвам".





"Именно уничтожение банка "Югра" летом прошлого года стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом ее санации", – пишет экономист.

По его профессиональной оценке, банк "Югра" до последних дней своего существования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью, что усугубило общественный шок от его уничтожения. Делягин напомнил, что даже Генпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Центробанка и пригласила для разъяснений заместителя его главы.

"Насколько можно судить из опубликованных документов, Банк России уничтожил "Югру", не имея для этого никаких явных оснований, с грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм (включая процедуры, установленные им самим): уничтожил просто для того, чтобы уничтожить", - констатирует Михаил Делягин.

Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.