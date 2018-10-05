Борьба за "Югру" продолжится

В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", однако бывшее руководство кредитной организации не намерено опускать руки и собирается продолжать борьбу. О дальнейших планах акционеров рассказал экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.



Решение о признании банка банкротом арбитраж принял 25 сентября. Но, как отметил Шиляев, борьба за "Югру" на этом не закончится. "Борьба продолжается, и впереди у нас рассмотрение этого вопроса в суде вышестоящей инстанции", - сказал бывший председатель правления кредитной организации в интервью изданию Lenta.Ru.



Что касается введения в банке временной администрации, то это разбирательство не касается вопроса об отзыве лицензии, подчеркнул банкир. По его словам, суд пока не принял фатального решения, поэтому акционеры кредитного учреждения по-прежнему намерены вернуть ему лицензию и решить те проблемы, которые возникли у вкладчиков.

Шиляев подчеркнул, что акционеры банка готовы компенсировать клиентам суммы депозитов, которые они потеряли из-за действий регулятора. "План главного акционера заключается в том, что вкладчики-превышенцы становятся держателями бумаг "Югры" в соответствии с размером утраченных средств", – пояснил банкир.

Таким образом обязательства "Югры" конвертируются в ее капитал, после чего банк организует обратный выкуп акций, который, по подсчетам бывшего председателя правления кредитного учреждения, продлится не более двух с половиной лет. Однако 2,5 года – крайний срок, отметил он, и акционеры постараются сделать это быстрее.





При этом Шиляев подчеркнул, что в своем обращении к ЦБ, датированное прошлым годом, вкладчики говорили о применении именно механизма bail-in, а не процедуры банкротства. Как показывает практики, после признания несостоятельности кредитной организации ее вкладчики, причем как физические лица, так и бизнес, возвращают не более 3-10% утраченных средств.

Акционирование даст возможность полностью возместить потери клиентов, уверен бывший председатель правления банка. "Наша главная задача на данный момент – не допустить банкротства банка,

добившись необходимого решения в судебной системе, и при исполнении этого условия мы гарантируем полный возврат всех денежных средств 35 тысячам вкладчиков", – сказал Шиляев.

В распоряжении акционеров, заявил он, большое количество фактов, доказывающих недобросовестность ЦБ, который своими действиями, по сути, спровоцировал отзыв лицензии у "Югры". Свои обвинения в адрес регулятора бывшее руководство кредитного учреждения собирается подкрепить независимой экспертизой. Кроме того, акционеры намереваются привлечь компетентных специалистов к оценке активов банка. "Остановить банкротство в кассации вполне реально, и мы над этим работаем", - подчеркнул Шиляев.

Что касается "дыры" в капитале банка, которая, по некоторым сведениям, оценивается в 143 миллиарда рублей, то ее формирование произошло во время работы временной администрации, уверен Шиляев. "Она (временная администрация. – Прим. Ред.) трижды занижала капитал и с помощью манипуляций образовала в нем пропасть почти на полтораста миллиардов", – подчеркнул бывший председатель правления "Югры".



По его словам, до появления в банке представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ), капитал кредитной организации был положительным. Более того, добавил Шиляев, банк соблюдал все нормативы и четко выполнял предписания финансового регулятора, что впоследствии признали и в самом ЦБ.





Говоря об одной из претензий к "Югре", касающейся плохого качества кредитного портфеля, Шиляев подчеркнул, что проблем с заемщиками у банка никогда не было, все займы обслуживались в нормальном режиме. С его слов, стремительное ухудшение кредитного портфеля произошло именно в ходе работы временной администрации. "Могу предположить, временная администрация просто не смогла или не захотела договориться с заемщиками о своевременном погашении долга или его реструктуризации", – рассуждает банкир.

Шиляев подчеркнул, что все акционеры "Югры", в том числе Алексей Хотин, настроены на то, чтобы возродить банк. Хотин, подчеркнул бывший председатель правления кредитной организации, готов сотрудничать с государственными органами и открыт к диалогу с клиентами. "Вместе мы обязательно найдем способы вернуть людям деньги, но для этого следует одержать победу в суде, которая еще впереди", – резюмировал Шиляев.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка была отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России. Пострадавшие от действий ЦБ настаивают на том, что регулятор несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.