Должники "Югры" массово банкротятся из-за действий временной администрации

Бывшее руководство "Югры" полагает, что действия временной администрации привели к массовым банкротствам заемщиков банка. В прошлом году Центробанк лишил его лицензии, а несколько дней назад суд признал банкротом.

Один из руководителей Банка России, первый зампред Сергей Швецов проинформировал депутатов Госдумы, что кредиторы банка "Югра" имеют большую просроченную задолженность, а для того, чтобы минимизировать свои потери, начали процедуру банкротства.

Эксперты и бывшее руководство кредитной организации считают логичным явлением массовую ликвидацию компаний-заемщиков банка "Югра". Центробанк в лице временной администрации сам создал эту ситуацию и теперь вынужден сам заниматься ее последствиями.

Экс-председателя правления "Югры" Дмитрий Шиляев заявил, что ему неизвестно, почему компании перестали обслуживать кредиты. По словам менеджера, до появления в банке временной администрации просрочка по кредитам юридических лиц составляла менее миллиарда рублей. На сегодня кредиторы должны банка более 200 миллиардов.

Финансист не исключил, что введенная в банке временная администрация, не стала идти навстречу заемщикам, как это раньше делало руководство "Югры". "У банка никогда не было проблем с заемщиками, и все обязательства обслуживались ими аккуратно, а стремительное ухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре" распоряжалась временная администрация", – сказал Шиляев в интервью РБК.

Письмо господина Швецова депутатам Думы удивило и сторонних наблюдателей. В частности, Telegram-канал "Банкомафия" задается вопросом – а почему Швецов, который не имеет отношения ни к надзору за банковским сектором, ни к банкротствам и ликвидациям кредитных организаций, вдруг столь дотошно анализирует состояние "Югры"?"





В свою очередь Telegram-канал "Бойлерная" предположил, что все дело может быть в расстановке сил в Центробанке. Комментаторы припоминают, что условия для ввода в "Югру" временной администрации были созданы при непосредственном участии первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. До этого регулятор не имел намерений ликвидировать банк и рассматривал сценарий его санации.

Стоит отметить, что эксперты уже указывали на определенные манипуляции временной администрации, затруднившие выплату компаниями займов. В этой ситуации непонятно, почему Центробанк списывает на экс-руководителей "Югры" злоупотребления, которые впору вменять чиновникам из временной администрации.

Напомним, что летом прошлого году Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.