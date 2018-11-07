Совет Федерации одобрил закон об отказе парламентариев от пенсионных надбавок

Парламентарии смогут отказаться от положенных им пенсионных преференций. Совет Федерации одобрил закон о праве на отказ депутатов и сенаторов от надбавок к пенсиям.

Закон был принят абсолютным большинством голосов: за документ проголосовали 147 из 149 сенаторов. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что основным посылом для этой инициативы стал общественный запрос на изменение механизма социальных гарантий для парламентариев.

Турчак напомнил, что Госдума практически единогласно поддержала изменения, касающиеся отказа от пенсионных преференций – 403 депутата и все члены фракции "Единой России" проголосовали за документ. Закон также получил положительную оценку в профильных комитетах Совета Федерации и правовом управлении.

Вице-спикер отметил, что у парламентариев есть понимание того, насколько эта тема важна для людей. "Мы не вправе были рассчитывать на понимание и поддержку граждан по вопросам проводимой пенсионной реформы, если бы эти изменения не коснулись и нас самих. Для граждан принцип справедливости стоит всегда во главе угла", – выразил уверенность Турчак.





Принятый обеими палатами парламента закон дает право сенаторам и депутатам отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. С инициативой его принятия выступил в конце августа Андрей Турчак. Идея была поддержана его однопартийцами единогласно. Норма начнет действовать с января следующего года.

Еще до принятия закона о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от "Единой России". В список вошли спикер Думы Вячеслав Володин, депутаты Евгений Ревенко, Сергей Боярский, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев и многие другие.