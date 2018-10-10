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Общество

Госдума одобрила налоговые льготы для предпенсионеров

Фото: GLOBAL LOOK press
Граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 – получат право на льготы при уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц. Такая норма содержится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении в среду, 10 октября. Нормативно-правовой акт инициирован президентом России Владимиром Путиным и входит в пакет документов о совершенствовании пенсионной системы.  
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По предложению главы государства, ряд льгот, которые сейчас получают пенсионеры, распространяются и на граждан предпенсионного возраста. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, речь, в частности, идет об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости земельного участка площадью до 600 квадратных метров. Если количество земли меньше, то платить налог не нужно, а если больше, то выплаты рассчитывают за оставшуюся площадь.  

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Также предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, но при условии, что квадратные метры не используются в предпринимательских целях. "Это очень важное решение, оно позволит семьям предпенсионеров сэкономить достаточно серьезные средства", – отметил первый зампред фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.  

В свою очередь, председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что отзывы на нормативно-правовой акт поступили от всех регионов страны. По словам парламентария, субъекты Федерации единогласно поддержали законопроект.  

Предполагается, что во втором чтении документ будет рассмотрен 11 октября.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, принятый до этого Госдумой с учетом поправок главы государства. Инициативы президента значительно улучшили документ и были одобрены всеми думскими фракциями.    

Законопроектом устанавливается повышение пенсий выше уровня инфляции. Начиная со следующего года выплаты будут индексироваться не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 января.  По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в ближайшее время размер пенсий россиян повысится до 20 тысяч рублей. 

Устанавливается возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней редакции документа предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет. Многодетные матери смогут уйти на заслуженный отдых еще раньше в зависимости от количества детей. Те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие годы, смогут оформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше.   

Кроме того, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе. Изменения будут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 миллиона человек. 

Автор: Иван Поляков10 октября 2018, 13:39

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