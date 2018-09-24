"ЕР" добилась сохранения пенсионных льгот в регионах

В законодательные собрания всех 85 субъектов России внесены законопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот для граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он рассказал, что в 37 регионах соответствующие проекты законов уже приняты местными парламентами, из них в 18 – подписаны губернаторами, еще в трех субъектах Федерации нормативно-правовые акты рассмотрены и приняты в первом чтении. "В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время. В большинстве – до конца сентября, в нескольких – в октябре", – уточнил Турчак.

Нормативно-правовые акты предполагают сохранение пенсионных льгот в прежних возрастных границах. Для мужчин – при наступлении 60 лет, для женщин – с 55. Иными словами, с момента достижения предпенсионного возраста.

Сохранение региональных льгот для этой категории граждан – один из основных вопросов, который поднимался в субъектах Федерации в ходе обсуждения вопроса совершенствования пенсионной системы. "Поэтому на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию", – отметил единоросс, напомнив, что инициативу поддержал президент России Владимир Путин.





Турчак похвалил фракции "ЕР" в региональных заксобраниях, которые, по его словам, оперативно выполнили работу по реализации решения, принятого партией. "Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект", – отметил он. Кроме того, добавил Турчак, единороссы в каждом субъекте возьмут исполнение принятых законов на парламентский контроль.

Напомним, что Госдума в первом чтении приняла инициированный "Единой Россией" законопроект о направлении средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда. Планируется, что он вступит в силу 1 января следующего года.

Кроме того, партийцы предложили депутатам и сенаторам отказаться от дополнительных пенсионных преференций. Эта инициатива также нашла поддержку в нижней палате парламента.