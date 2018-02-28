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Экономика

У Порошенко нашли тайную связь с Россией

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Jakob Ratz
Более 700 тысяч долларов ежегодного дохода получает президент Украины от своих предприятий в России. Как выяснилось, Петр Порошенко владеет не только кондитерской фабрикой в Липецке. 
прочитано 2041 раз

Украинская Рада именно по инициативе Порошенко признала Россию "государством-агрессором". Тем не менее от собственности в этой стране президент Украины так и не отказался – хоть и обещал это сделать сразу после выборов.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Журналисты выяснили, что, кроме кондитерской фабрики в Липецке, в собственности у Порошенко – завод по производству крахмала в той же Липецкой области и фирма по выращиванию и продаже зерна. Эти предприятия так и не были проданы, а связанные с бизнесом юридические лица продолжают существовать. Только за 2015 год "тайные активы" принесли украинскому лидеру доход в 700 тысяч долларов.

Пикантные подробности предпринимательской деятельности "украинского гаранта" выяснили журналисты принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1". Они обратились в компанию "Укрпроминвест-Агро" (холдинговая структура, объединяющая сельскохозяйственные предприятия Порошенко) с просьбой прокомментировать информацию о бизнесах президента в России. Они утверждают, что получили подтверждение этих фактов от анонимного топ-менеджера. Источник уточнил, что крахмальный завод переоформлен на одну из офшорных компаний, связанных с украинским лидером.

Петр Порошенко обещал продать весь свой бизнес, за исключением телеканала "Пятый", во время предвыборной президентской кампании 2014 года. Однако, как выяснилось, глава государства до сих пор сохраняет контроль над всеми своими активами. Более того, он не раз становился фигурантом "офшорных расследований", которые проводили иностранные журналисты.

Администрация президента все изложенные факты опровергает. Там утверждают, что Порошенко никаким бизнесом не занимается.

Автор: Андрей Евлампиев28 февраля 2018, 15:36

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