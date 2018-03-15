Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда

Отстраненное от управления руководство банка "Югра" готовит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Ранее он оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции, признавшей законным отзыв ЦБ лицензии у банка.



Бывший топ-менеджмент банка не считает, что у регулятора были основания для вынесения решения об отзыве. Они не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда Москвы., который отклонил их иск о признании неправомерным решения ЦБ. "Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу", – заявил бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.



Он также напомнил, что в настоящее время в профессиональной банковской среде и обществе продолжаются многочисленные дискуссии о предвзятом, кулуарном и даже, возможно, в какой-то степени неправомочном характере решений ЦБ. На этом фоне, считает Шиляев, равнодушие судебных инстанций к аргументам "Югры" вызывает недоумение.

Представители банка считают, что заинтересованные лица из числа сотрудников регулятора могли искусственно занизить отчетные показатели финансовой организации. Это дало повод для отзыва лицензии у "Югры".

Также бывшие руководители банка считают, что суд необоснованно проигнорировал данные аудиторской проверки состояния дел в кредитной организации накануне ввода туда временной администрации. При этом, истцы уверены, что итоги этой инспекции доказывали жизнеспособность "Югры" и отсутствие оснований для вмешательства Центробанка в ее дела.

Не исключено, заявляет руководство "Югры", что ЦБ принял решение об отзыве лицензии, основываясь на том, что топ-менеджмент банка был против представленного 7 июля 2017 года планом по санации, считая, что он не нуждается в оздоровлении. План, напомним, был разработан временной администрацией при участии Агентства по страхованию вкладов.

Между тем, как отмечает "Интерфакс", в суде находится еще один иск, в котором – Банк России просит признать "Югру" банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта. Напомним, регулятор ввел временную администрацию в лице АСВ в кредитную организацию 10 июля 2017 года, лицензию у "Югры" отозвали 28 июля того же года.