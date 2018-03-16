Россияне лишились пенсионных миллиардов

Передача накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды дорого обходится гражданам. Смена управляющего стоила им в прошлом году 55 миллиардов рублей.

Часть огромной суммы, озвученной ПФР, россияне теряют из-за недостатка терпения. Они лишаются инвестиционного дохода, спеша поменять управляющий фонд. Потери составили около 35 миллиардов.

Действующие сегодня правила были приняты в 2015 году. Согласно им, россияне могут сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного дохода лишь раз в пять лет. При досрочном переходе средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. В результате деньги идут на другие нужды – например, на выплаты правопреемникам умерших пенсионеров и покрытие возможных убытков страховщиков от инвестирования средств.

На начало 2017 года в этом фонде было 41,3 миллиарда рублей. Как пишет "Коммерсантъ", только за счет потерь "молчунов" по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 миллиардов.

Причина того, что россияне теряют деньги, – непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. По итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше, считают эксперты. Во Внешэкономбанке, который управляет средствами "молчунов", уточнили: если никаких изменений не произойдет, в текущем году при переходе из ПФР в НПФ граждане лишатся инвестиционного дохода сразу за три года.

Исправить ситуацию предлагается следующим образом: заявление о переводе накоплений должно подаваться через Единый портал госуслуг. Специалисты считают, что его функционал позволяет детально проинформировать клиента о правилах смены НПФ или управляющей компании, а также о возможной потере инвестдохода при досрочном переходе.