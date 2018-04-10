Тонущего миллиардера Дерипаску бросил партнер
"Glencore обязуется соблюдать все санкции в своей деятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса", – заявили в пресс-службе компании. Дерипаска и его РУСАЛ в минувшую пятницу были включены в новый санкционный перечень США.
Как заявили в швейцарской компании, они все еще оценивают позицию по своим контрактам с российским алюминиевым гигантом. В то же время там добавили, что материальная ценность этих соглашений несущественна.
Также швейцарский трейдер пошел на отмену сделки по обмену своей доли в алюминиевой компании на долю в En+ – группу компаний, также контролируемую Дерипаской. Сделка могла быть закрыта в апреле, после чего планировалось ввести Глазенберга в совет директоров En+.
Напомним, 5 апреля Вашингтон представил новый санкционный список, в который вошли 38 российских крупных бизнесменов и их компаний. Среди них – Олег Дерипаска. На этом фоне его состояние уменьшилось почти на миллиард долларов - до 5,3 миллиарда.
В понедельник, 9 апреля, РУСАЛ предупредил о риске технического дефолта по кредитным обязательствам. На Гонконгской бирже акции компании рухнули на 50%. Вместе с тем один из крупнейших производителей алюминия в мире намерен придерживаться своих кредитных обязательств.
Расширение санкционного списка спровоцировало и падение российской валюты. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московской бирже евро превысил отметку 78 рублей, а американская валюта подорожала до 63.
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