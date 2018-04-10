Хитрый Трамп готовит ловушку для Меркель

В погоне за новыми санкциями против России президент США не щадит даже своих союзников. Новый пакет ограничительных мер может обойтись Германии в миллиарды евро.

Дональд Трамп подготовил неприятный сюрприз для Ангелы Меркель. Выясняется, что новые антироссийские санкции могут обойтись немецкой экономике в несколько миллиардов евро. Точную сумму в российско-германской внешнеторговой палате не называют, но предупреждают, что из-за отказа от новых сделок с российским бизнесом фрау Меркель потеряет кругленькую сумму с девятью нулями.

"Растущие административные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительным мешающим фактором для немецкого бизнеса", – говорится в сообщении ВТП, переданном в РИА Новости. Председатель правления организации Маттиас Шепп настаивает на том, что конфликты в Сирии и на Украине должны быть разрешены как можно скорее. Именно эти нерешенные проблемы и связанные с ними санкции не дают нормально развиваться совместному бизнесу России и ФРГ.

Между тем, падение финансового рынка и взлет курса доллара, связанных с новым пакетом антироссийских санкций, в Москве прокомментировали достаточно сдержанно и даже с легким налетом оптимизма. Чиновники в правительстве назвали санкции хорошим тестом для экономики России и пообещали поддержку пострадавшим компаниям. А глава Центробанка Эльвира Нибиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности.

"У Центрального банка есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ и напомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняется беспрецедентно низкий уровень инфляции.

Тем временем основным индикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где царит стабильная и благоприятная для российской экономики обстановка: нефть марки Brent торгуется выше 68 долларов за баррель.