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Экономика

Слабый рубль взорвал цены на бытовую технику

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику. Из-за ослабления рубля повышение может коснуться и импортных лекарств.
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О повышении закупочных цен на 10-15% российских ритейлеров предупредили производители. Они пояснили, что причина – в падении курса рубля к доллару и евро. В то же время, сами ритейлеры обещают приложить максимум усилий, чтобы не перекладывать издержки на покупателей.

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Кто выиграет от крушения рубля

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014–2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", – цитирует сообщение пресс-службы "М.Видео" RSN.

Исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин также заявил, что цены на рынке в среднем отстают от изменения курса на несколько месяцев. Так что в ближайшее время, по его словам, стоимость товаров останется прежней.

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. После этого евро и доллар продемонстрировали резкий скачок. 10 апреля биржевой курс евро превысил 78 рублей, курс доллара – 63 рубля. Официальный курс европейской валюты на 11 апреля повышен Центральным банком почти на 5 рублей – до 76,85 рублей.

В "Эльдорадо" тем временем также обещают продолжить акции и распродажи и сдерживать рост цен. Какие именно бренды и товары может затронуть повышение, пока неясно, отметили в компании. Фармацевтические компании и аптеки уведомлений от поставщиков о повышении цен, по данным агентства, пока не получали. 

Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2018, 21:26

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