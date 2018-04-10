Кто выиграет от крушения рубля

Продолжающееся падение курса рубля принесет пользу для некоторых секторов отечественной экономики. Об этом заявил руководитель Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин.

"Курс рубля сейчас меняется драматически, хотя, безусловно, надо иметь в виду, что многие компании и некоторые сектора экономики не очень жаждали укрепления рубля", – цитирует его РИА Новости.

Шохин полагает, что слабый рубль – это гораздо лучше, чем ответные санкции, всевозможные заградительные пошлины и другие контрмеры. Вместе с тем он надеется, что показатели российской валюты будут более стабильными и предсказуемыми, что позволит бизнес-сообществу эффективнее планировать свою деятельность.

При этом глава РСПП подчеркнул, что пока до конца не известен тот эффект, который окажут на отечественную экономику введенные на прошлой неделе США санкции. "Сейчас об этом говорить достаточно сложно", - подчеркнул Шохин.

Напомним, новый виток санкционной агрессии со стороны Вашингтона последовал в прошлую пятницу. Соединенные Штаты опубликовали список из 38 российских физических и юридических лиц, которые попали под экономические ограничения. Среди них – многие крупные бизнесмены и их компании, а также 17 государственных служащих и две госструктуры.

Гражданам США запрещается иметь с ними любые деловые отношения. Кроме того, в случае обнаружения у фигурантов перечня активов на территории Соединенных Штатов они будут немедленно заморожены.

Господа паникеры и впечатлительные граждане. Стабилизировать рубль для ЦБ задачка на раз плюнуть. В кубышке почти 500 млд. $. Пара интервенций и все наладится. Если этого не сделано, значит так нужно. Не забывайте - чем дороже валюта, тем пухлее бюджет. Stay calm and cool! — Evgeny Popov (@POPOVRTR) 9 апреля 2018 г.

Санкции привели к резкому падению курса рубля, которое началось в понедельник, 9 апреля. На следующий день ослабление российской валюты продолжилось. Утром в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 63 рублей, а евро подскочил до 78. Эксперты отметили, что это наихудшая динамика отечественной валюты с 2014 года.

Центральный банк повысил официальный курс европейской валюты на 4,97 рубля – до 76,85 рублей. Одновременно с этим установленный финансовым регулятором курс "американца" составил 62,37 рубля – на 3,8 рубля больше, чем днем ранее.