Пострадавшие клиенты банков готовят масштабный митинг

Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.



В столице борцы за свои вклады регулярно пикетируют здание ЦБ и Генпрокуратуры с требованиями принять меры в отношении регулятора, по вине которого, как они считают, ряд банков лишился лицензий. Кроме того, митингующие пришли к отелю "Марриотт Ройал Аврора", где проходила всероссийская банковская конференция. Аналогичные акции охватили регионы: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар и другие города.



Союз вкладчиков России, куда входят пострадавшие клиенты банков, готовится к проведению 22 апреля общероссийского митинга. Участие в нем готовится принять многочисленная армия оставшихся без сбережений вкладчиков.

За последние годы Центробанк активно отзывал лицензии у кредитных организаций. В результате права заниматься банковской деятельностью лишились сотни финансовых учреждений. Только у банка "Югра" остались у разбитого около 35 тысяч человек, чьи вклады превышали сумму страхового покрытия в 1,4 миллиона рублей.

Среди требований пострадавших – возврат вложенных средств и перевод Агентства по страхованию вкладов в третью очередь кредиторов. Также вкладчики "Югры" не перестают требовать от ЦБ принять к исполнению план основного акционера банка Алексея Хотина. Документ предполагает оздоровление кредитной организации, а также полный расчет с клиентами и кредиторами в течение пяти лет.

Неопределенная ситуация негативно сказывается на здоровье людей, которые в прямом смысле тратят его на борьбу за деньги, рассказал представитель вкладчиков Пробизнесбанка Нерсес Григорян. Он отметил, что речь идет даже о летальных исходах. Похожей историей поделился блогер Александр Иванов. Нервозности добавляет тот факт, что ЦБ продолжает зачистку банковского сектора.

Проблемой "превышенцев" уже заинтересовались представители депутатского корпуса. В конце марта в Генпрокуратуру было направлено повторное обращение с просьбой дать оценку деятельности временной администрации "Югры", введенной по инициативе Центробанка.



Как отметил депутат Госдумы Владимир Сысоев, ситуация вызывает серьезные опасения. "Права граждан должно защищать государство и его надзорные органы, а не сами вкладчики", – уверен он.