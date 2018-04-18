Госдума продолжит диалог с экспертами по контрсанкциям

Депутаты Госдумы продолжат консультации с экспертным сообществом по законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции Запада. 20 апреля документ обсудят с деловыми кругами, ректорами ведущих вузов и политологами, а 3 мая – с медиками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и дружественных им стран. "Мы пригласили председателей профильных комитетов палаты, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов", - уточнил глава нижней палаты парламента.

Накануне, 17 апреля, для обсуждения этой темы спикер Вячеслав Володин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов встретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного и профессионального сообществ относительно будущих поставок лекарств из западных стран. Один из пунктов законопроекта, внесенного в Госдуму, касается запрета на импорт американских медикаментов.





Вячеслав Володин отметил, что озабоченность профессионального сообщества в Госдуме разделяют и, прежде чем принимать решение по контрсанкциям, намерены обсудить эту тему и выслушать точку зрения всех заинтересованных сторон. Так, 3 мая этому вопросу будет посвящен круглый стол, к обсуждению приглашены врачи и авторитетные эксперты.



"Постараемся максимально провести работу и организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта".

Напомним, что законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ, разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, предоставляет правительству и президенту полномочия по введению мер экономического и политического характера.

Речь идет об ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из западных стран, поддержавших санкции против России. Также в проекте закона говорится о программном обеспечении, алкогольной и табачной продукции, лекарствах.





Накануне, 17 апреля, в большом интервью телеканалу "Россия 24" спикер Госдумы отметил, что главная цель законопроекта об ответных мерах – защитить страну и граждан от западных санкций. Спикер указал, что документ как таковой не вводит конкретные ограничения на американские товары и сферы взаимодействия – он лишь дает рекомендации правительству и главе государства вводить те или иные контрсанкции. По мнению Володина, экономический эффект от ответных мер будет чувствительным для США и их партнеров по антироссийским санкциям.