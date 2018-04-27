Выплату пенсий в начале мая отменили
Соцвыплаты, которые должны проводиться в День Победы, пенсионеры получат в рабочий день, двумя днями раньше. Россиянам, получающим пенсии в первых числах месяца через Сбербанк, деньги начислят после 3 мая. А тем, кто обычно получает позже, выплаты придут после 9 мая.
Выплаты пенсий, назначенный на самое начало мая, отменяются для тех, кто привык получать деньги через альтернативные службы доставки. Вместо 1-го числа они смогут получить деньги в соответствии с составленным графиком.
График выплаты пенсий будет зависеть от региона, передает Rambler.ru. Например, забайкальцы получают их 17-го числа, а в Самарской области – 14-го. Выплаты россиянам приходят до 25-го числа каждого месяца.
Филиал ФГУП "Почта России" и альтернативные службы доставки пенсий на дом будут выплачивать пенсию с 3 мая по установленному графику. Финансово-кредитные учреждения установили следующий график выплат для Москвы и области: Сбербанк, филиал "Центральный" банка ВТБ и банк "Возрождение" – 4, 15 и 23 мая, Среднерусский банк Сбербанка Российской Федерации —4, 10, 15 и 23 мая; другие кредитные учреждения – 10, 15 и 23 мая, сообщает портал "Москва. Северо-Запад".
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