Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом

Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговле футболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских и европейских интернет-магазинах.

Бывший боксер делает деньги, находясь на государственной должности. Украинское издание "Вести" провело целое расследование и выяснило, как Кличко зарабатывает на продаже товаров под своим брендом. К примеру, в известном интернет-магазине вовсю торгуют футболками с брендом Кличко по цене от 14 до 25 евро.

На аукционе ebay есть немецкие джинсы "Кличко" и куртки по цене 20-40 евро. А в интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP продают чехлы для телефонов, спортивные шапки и спортивные костюмы.

Мало того, в немецком торговом реестре у семьи Кличко есть несколько компаний. Klitschko Management Group основана в 2007 году Виталием и Владимиром Кличко и их давним менеджером Берндом Бенте. Она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта и занимается организацией официальных мероприятий, пресс-конференций и спортивных поединков, пишет "360".

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Мэр Киева известен также своими смешными и нелепыми заявлениями. Например, в прошлом году Кличко сделал новые географические открытия. Бывший боксер сообщил собравшимся в Давосе бизнесменам, что Украина вдвое больше Франции и является самой большой страной в Европе.