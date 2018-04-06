Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
Бывший боксер делает деньги, находясь на государственной должности. Украинское издание "Вести" провело целое расследование и выяснило, как Кличко зарабатывает на продаже товаров под своим брендом. К примеру, в известном интернет-магазине вовсю торгуют футболками с брендом Кличко по цене от 14 до 25 евро.
На аукционе ebay есть немецкие джинсы "Кличко" и куртки по цене 20-40 евро. А в интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP продают чехлы для телефонов, спортивные шапки и спортивные костюмы.
Мало того, в немецком торговом реестре у семьи Кличко есть несколько компаний. Klitschko Management Group основана в 2007 году Виталием и Владимиром Кличко и их давним менеджером Берндом Бенте. Она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта и занимается организацией официальных мероприятий, пресс-конференций и спортивных поединков, пишет "360".
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