Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес

Попавшие под новые экономические ограничения со стороны США российские бизнесмены должны быть поддержаны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расширение санкционных списков и включение в них еще 38 физических и юридических лиц.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что Соединенные Штаты неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли, что совершенно неприемлемо. "И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", - подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, соответствующие вопросы будут обсуждаться со всеми, кто заинтересован в росте и развитии отечественной экономики, создании и сохранении рабочих мест. "Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", – добавил Володин.

Спикер подчеркнул, что первоначально введенные экономические ограничения против нашей страны не достигли своих целей. Последующие санкционные списки Россия также преодолела.

"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны – это признание эффективности их бизнеса", – уверен законодатель. Попавшие под экономические ограничения предприниматели, отметил Володин, воспринимаются как успешные бизнесмены. Поэтому, пояснил он, через санкции против них и их бизнеса идет попытка помешать экономическому развитию всей страны.

В пятницу, 6 апреля, правительство США расширило антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкции попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры.





Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают, что активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.