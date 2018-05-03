Абрамович предстал перед судом в Швейцарии
Дело в отношении Романа Абрамовича возбудили еще в 2002 году. Тогда ЕБРР требовал взыскать с предпринимателя 17,5 миллиона долларов. За прошедшие годы накопились проценты и издержки, сумма возросла до 46 миллионов.
Как напоминает Associated Press, московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить 17,5 миллиона в пользу ЕБРР. Европейский банк подал иск против бывших директоров компании, которая была объявлена банкротом, – Романа Абрамовича и Евгения Швидлера, – а также компании "Сибнефть", которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.
А в 2005 году ЕБРР сам подал иск в швейцарский суд. Как отмечалось в сообщении, долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной после закрытия кредитного учреждения "СБС-Агро", которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России. Европейский банк пытается получить деньги с компании Абрамовича с 1999 года.
У российского предпринимателя и владельца английского футбольного клуба "Челси" другая точка зрения на проблему. Представители Runicom утверждают, что задолженность была погашена еще в 1998-м.
Абрамович предстал перед судом по делу о задолженности в $46 млн#Абрамович https://t.co/POgvflppMr pic.twitter.com/ajmBien0Za— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 3 мая 2018 г.
Как писали Dni.Ru, власти Великобритании подготовили специальный закон о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Если будет доказано, что капиталы того или иного гражданина нашей страны в Англии имеют коррупционное происхождение, местные власти изымут эти активы.
Нововведение напрямую затронет и футбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам. В их числе "Челси" Романа Абрамовича и "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.
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