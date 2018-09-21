Бюджет на 2019 год внесут в Госдуму частично в электронном виде

Бюджетный пакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен на рассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Он сообщил, что правительство должно до 1 октября внести в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на трехлетний период вместе с документами о бюджетах внебюджетных фондов, а также все необходимые для них нормативно-правовые акты. "Это те документы, которые будут сопровождать бюджетный процесс", – цитирует парламентария ТАСС. В свою очередь нижняя палата рассмотрит проект главного финансового закона страны в течение 60 дней, подчеркнул Макаров.

Новшество этого года связано с тем, что большая часть материалов будет представлена в Госдуму в цифровом формате. Законодатель рассказал, что в таком виде будут внесены паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы. Их разместят на едином портале бюджетной системы России в интернете не позднее дня внесения в нижнюю палату проекта главного финансового закона страны.





По словам Макарова, паспорта госпрограмм – очень объемный материал. Он напомнил, что в целом бюджет и сопутствующие ему документы составляют 10-12 тысяч страниц. Перевод в электронный формат в таком случае - необходимость, которая позволит повысить качество принимаемых решений, подчеркнул председатель профильного комитета.

Что касается бумажного формата, в нем на рассмотрение нижней палаты внесут текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительную записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.

Также в традиционном виде на рассмотрение депутатов поступят Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России и прогноз социально-экономического развития страны на очередной финансовый год и плановый период. После представления бюджетного пакета по решению Совета Госдумы он направится в том числе в Счетную палату и Совет Федерации.





В первом чтении нижняя палата планирует рассмотреть проект федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал законодатель.