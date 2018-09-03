Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков

На обращение Союза вкладчиков по поводу пострадавших после банкротства банков граждан откликнулись политики по всей стране. За три недели до единого дня голосования общественная организация попросила кандидатов дать свою оценку действиям Центробанка.

Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Дмитрий Пьяных полагает, что Центробанк можно подчинить нижней палате парламента. "Если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право и должна решать эти вопросы в рамках своих полномочий", – объяснил Пьяных.

Другой кандидат – Игорь Ермоленко, представляющий партию "Яблоко", признал, что в России существует проблема с компенсацией вкладчикам после отзыва лицензии банком. По словам политика, кроме частных лиц необходимо защищать интересы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

О том же сказал и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России" Александр Гришанцов. "При выплате денег банками, лишенными лицензии, дело каждого вкладчика надо рассматривать индивидуально", - посоветовал представитель левых сил.

Что касается изменения статуса Центробанка, то, как предположил политик, при политическом решении регулятор станет подчиненным государству. Наконец, Гришанцов напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в любой момент может быть снята со своего поста президентом.

К требованиям Союза вкладчиков присоединились также кандидат на пост губернатора Подмосковья Борис Надеждин, его конкурент на выборах от "Альянса зеленых" Лилия Белова и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

В середине августа Союз вкладчиков России в специальном обращении попросил всех кандидатов на высшие избираемые посты высказать свое отношение к действиям Центрального банка. Общественная организация встревожена волной банкротств, прокатившейся по банковской системе страны.