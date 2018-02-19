Разработан неожиданный способ борьбы с раком

Ученые Аризонского госуниверситета вместе с коллегами из Национального центра нанонауки и технологии Академии наук Китая запрограммировали специальных нанороботов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Умные устройства способны сократить раковые клетки.

Роботы точечно доставляли лекарственные препараты к пораженным участкам и "отсекали" от кровоснабжения отдельные клетки при раке молочной железы, яичников, меланоме и раке легких. Устройства размером 90 на 60 нанометров снабдили специальным ферментом – тромбином, который предотвращает свертывание крови и способен блокировать кровоток в опухоли, провоцируя своеобразный инфаркт в злокачественном образовании, сообщает научный журнал Nature.

По словам специалистов, такие нанороботы могут стать самым безопасным и оперативным типом лечения тяжелых онкозаболеваний. Отмечается, что первые результаты после введения активного вещества в зону опухоли наблюдались уже спустя три дня.

Ранее неожиданное открытие сделали российские ученые. Специалисты из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток. Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан.

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