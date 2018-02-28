Ученые нашли способ продлить молодость

Американские ученые в очередной раз подтвердили, что голодание вкупе с физкультурой продлевает молодость и укрепляет здоровье. В исследованиях им помогли мыши.



Сотрудники Национального института здравоохранения США в течение четырех месяцев проводили эксперименты на грызунах. Животных разделили на четыре группы. В первой мыши имели круглосуточный доступ к еде, а второй в дополнение к корму устраивали тренировку длительностью 45 минут. Третья группа голодала через день, а четвертой урезали рацион и добавили физическую активность, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Выяснилось, что упражнения положительно сказались на показателях физического здоровья животных, однако лучший результат дало сочетание тренировок и периодического голодания: животные из четвертой группы стали выносливее, бодрее и меньше подвержены вирусным заболеваниям. По мнению исследователей, диета и постоянные тренировки эффективны и для людей.

Dni.Ru сообщали, что бразильские ученые пришли к мнению: голодание помогает сохранить не только здоровье, но и молодость. Они провели многочисленные опыты над мышами, чтобы выяснить влияние голодания на физиологию млекопитающих. Животных разделили на две группы, одну из которых существенно ограничили в пище.

Грызуны, которым был урезан рацион, за полгода заметно сбросили вес. У них увеличились толщина и гладкость кожного покрова, а также длина кровеносных сосудов. Ученые заметили еще один поразивший их эффект: у мышей, получавших ограниченное питание, увеличилась плотность и длина шерсти – голодание пошло на пользу. Кроме того, грызуны адаптировались к новому режиму и стали тратить меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.