Развенчаны популярные мифы о диетах

Американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили всю правду о самых популярных в мире диетах: обезжиренной и низкоуглеводной. Исходя из результатов тестирования, эффективность этих диет одинакова и не всегда оправдывает ожидания.

По словам автора исследования Кристофера Гарднера, в тестировании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Результатом проделанной работы стало утверждение, что эффект этих диет практически идентичен, сообщает издание The Telegraph. Более того, диетологи убеждены, что несмотря на весьма серьезные ограничения в рационе, их результат довольно несущеcтвенный.

Так, в течение двух лет люди, которые практиковали безжировую и безуглеводную диеты, теряли около пяти-шести килограммов, что является не самым впечатляющим результатом, если учесть длительность курса. "Нам всем прекрасно известны истории от знакомых, которые похудели благодаря той диете, которая оказалась совершенно бесполезной для других. Так происходит потому, что у людей разная генетическая предрасположенность, а также уровень секреции инсулина. Сейчас мы в процессе изучения этих особенностей", – отметил Кристофер Гарднер.





Результаты исследования также говорят о том, что инсулин и генотип в нашей крови никак не стимулируют организм испытывать на себе низкоуглеводную или обезжиренную диеты. Авторы эксперимента дали рекомендации касательно правильной и оптимальной борьбы с лишним весом. По словам диетологов, гораздо лучше снизить потребление сахара и добавить в свой рацион больше овощей. Более того, специалисты призывают не переусердствовать в стремлении к здоровому питанию, так как это не является панацей для вашего организма.