Фруктовые соки признали смертельно опасными
Сотрудники Университета Эмори провели исследование, в котором участвовали 30 183 человека. В окончательную выборку вошли около 18 тысяч добровольцев. Эксперты отсеяли диабетиков и сердечников. Они подсчитали уровень потребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.
За участниками наблюдали в течение шести лет. Если доброволец умирал, выяснялась причина смерти. Учитывались все возможные факторы, которые могли повлиять на продолжительность его жизни: заболевания, нарушения в деятельности органов и систем, уровень доходов, вредные привычки и физическая активность.
Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти, сообщает EurekAlert!
Ученые из США уже говорили о важности здорового рациона. Они установили, что высококалорийная пища неизбежно приводит к ожирению и накоплению биологического мусора в организме на клеточном уровне. В свою очередь это способствует раннему наступлению старческих нарушений головного мозга. При этом каждый девятый житель планеты носит опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствие неправильного питания.
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