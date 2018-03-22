Фруктовые соки признали смертельно опасными

Американские ученые выяснили, что сладкое питье, в том числе фруктовые соки, несет смертельную опасность. Чрезмерная любовь к таким напиткам может обернуться трагедией.

Сотрудники Университета Эмори провели исследование, в котором участвовали 30 183 человека. В окончательную выборку вошли около 18 тысяч добровольцев. Эксперты отсеяли диабетиков и сердечников. Они подсчитали уровень потребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.

За участниками наблюдали в течение шести лет. Если доброволец умирал, выяснялась причина смерти. Учитывались все возможные факторы, которые могли повлиять на продолжительность его жизни: заболевания, нарушения в деятельности органов и систем, уровень доходов, вредные привычки и физическая активность.

Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти, сообщает EurekAlert!

Ученые из США уже говорили о важности здорового рациона. Они установили, что высококалорийная пища неизбежно приводит к ожирению и накоплению биологического мусора в организме на клеточном уровне. В свою очередь это способствует раннему наступлению старческих нарушений головного мозга. При этом каждый девятый житель планеты носит опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствие неправильного питания.