Ученые доказали пользу беспорядка
Беспорядок в разной степени сопровождает любое пространство, где человек проводит продолжительное время. Сначала мы будто не замечаем этого, но в какой-то момент доходим до точки кипения.
Особенно это характерно для весны, когда люди выходят из длительной зимней "спячки" и осознают, что дома завалены лишними вещами. Иными словами, они вдруг особенно отчетливо видят, что жилища захламлены, пишет РИА ФАН.
Этот беспорядок нельзя буквально назвать мусором, но он значительно загромождает пространство. Эксперты советуют периодически хотя бы понемногу разбирать завалы.
Вещи, создающие ощущение хаоса, должны найти свое место в шкафу, кладовке или гараже. Что-то придется раздать, подарить, а что-то просто выбросить.
Артист возвращается к работе
Телеведущая расставила все точки над i
Звезда "Дома-2" рассказала об интимной жизни со старушкой
Актриса призналась, что является не самым завидным вариантом