Назван самый полезный для здоровья шоколад

Употребление небольших порций темного шоколада положительно влияет на иммунитет. Несколько граммов десерта в день способны улучшить память, снизить уровень стресса и простимулировать мозговую активность.



В этот раз ученые сфокусировались на воздействии на организм какао. Предыдущие эксперименты были посвящены изучению реакции иммунитета на сахар.

В рамках нового масштабного исследования были впервые проведены испытания, демонстрирующие влияние шоколада на познание и иные функции мозга. Всего 50 граммов десерта оказалось достаточным для улучшения способности к обучению и запоминанию информации, пишет EurekAlert.

При этом отмечается, что для достижения положительного эффекта шоколад должен содержать не менее 70% какао. В этом случае продукт сможет улучшить сигнальные пути, которые участвуют в активации клеток, ответственных за иммунную реакцию.

Специалисты подчеркнули, что речь идет о шоколаде высокого качества. Более того, употребление сладкого должно быть умеренным.

Ранее ученые из Школы общественного здравоохранения Гарварда выяснили, что горький и молочный шоколад снижают риск развития мерцательной аритмии. Для женщин норма составляет 30 граммов десерта в неделю, для мужчин – до 90 граммов.