Обнаружен самый простой способ избежать депрессии

Выяснилось, что избежать подавленного психического состояния можно без помощи специалистов и лекарств. Ученые доказали, что физическая активность способна предотвратить развитие депрессии.



Специалисты проанализировали данные десятков исследований, в которых приняли участие почти 300 тысяч психически здоровых пациентов. При этом 47% анкет принадлежало мужчинам.

Обработка информации заняла 7,4 года, сообщает портал EurekAlert. В ходе эксперимента медики учитывали массу тела, вредные привычки и основные физические показатели.

В итоге специалисты пришли к выводу, что люди, ведущие активный образ жизни, гораздо меньше подвержены риску возникновения депрессии. Полученные выводы применимы ко всем испытуемым вне зависимости от возраста или национальности.





"Это первый глобальный анализ, который доказал, что физические нагрузки способствуют защите населения от подавленных состояний", – заявил ведущий автор работы. По мнению медиков, исследование способно культивировать здоровый образ жизни.

Специалисты намерены продолжить намеченный курс и проанализировать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии. После этого они смогут установить необходимый уровень активности для сохранения стабильности психического состояния.