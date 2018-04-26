Обнаружен самый простой способ избежать депрессии
Специалисты проанализировали данные десятков исследований, в которых приняли участие почти 300 тысяч психически здоровых пациентов. При этом 47% анкет принадлежало мужчинам.
Обработка информации заняла 7,4 года, сообщает портал EurekAlert. В ходе эксперимента медики учитывали массу тела, вредные привычки и основные физические показатели.
В итоге специалисты пришли к выводу, что люди, ведущие активный образ жизни, гораздо меньше подвержены риску возникновения депрессии. Полученные выводы применимы ко всем испытуемым вне зависимости от возраста или национальности.
Специалисты намерены продолжить намеченный курс и проанализировать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии. После этого они смогут установить необходимый уровень активности для сохранения стабильности психического состояния.
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