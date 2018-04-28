У популярного обезболивающего нашли опасные побочные эффекты

Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Суббота 28 апреля
Лента новостей
10:46
В Сочи перевернулся грузовик с краской
10:41
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
10:27
В Москве автобус сбил байкера
10:18
Что посмотреть в праздничные выходные
09:53
Сила рукопожатия связана с успехом у женщин
09:47
В Удмуртии в ДТП погибли четыре человека
09:41
Россию назвали страной второго сорта
09:01
Попавшие в Россию "Томагавки" стали для США смертельным кошмаром
08:57
Совет на выходные
08:31
Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез
08:30
"Любовь живет три года": помощник Путина пошутил на тему блокировки Telegram
08:27
В Петербурге у автобуса с пассажирами отказали тормоза
07:47
Умер бывший президент Гватемалы
22:04
Ложь предателя Родченкова и "Новичок": кто кошмарит Россию
22:01
Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на "Евровидении"
21:58
Медведева просят вернуть водку на заправки
21:46
Подробности раздела имущества Табакова
21:45
Под Москвой мужчина умер через час после возвращения из больницы
21:41
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
21:35
Обидчик Шурыгиной оправдался за насилие над курицей
21:11
Похож на бомжика: осунувшийся Корчевников перестал следить за собой
21:03
Огромная выдра прогнала двух голодных ягуаров (видео)
21:02
Сверкнувшая глубоким декольте Бледанс задела Сергея Зверева
20:55
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек
20:54
Володин: важно работать с регионами для реализации послания президента
20:45
Засекреченный российский самолет попал на видео
20:36
Киевлянин подавился салом в кафе и умер
20:23
Порошенко оплатил "Одесскую Хатынь"
20:18
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
19:49
Киев решил забрать себе треснувший Крымский мост
19:46
"Ждем маленького Овечкина": Шубскую поздравляют с беременностью
19:31
Почему парламентаризм стал основой государственного строя
19:11
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
18:37
Почему дочь не простила Табакова даже после смерти
18:14
Известный актер умер в Москве на 92-м году жизни
17:56
Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской
17:52
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
17:42
Создатель автомобиля "Нива" скончался в возрасте 76 лет
17:16
Путин пожаловался на свой ужасный почерк
17:05
В Москве иномарка врезалась в автобус и уехала с места ДТП
16:52
Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон
16:48
Нумерация россиян больно ударит по бюджету
16:20
В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение
16:14
Володин призвал ускорить реализацию послания президента
16:04
После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь
16:02
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
15:59
"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
15:47
В Москве Mercedes протаранил скорую
15:43
Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову
15:33
"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину
15:29
Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство
15:09
Во что играют россияне на работе
15:08
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
15:07
Протрезвевшую Борисову ищут у Волочковой
14:59
У невесты принца Гарри нашли двойника
14:56
Хабенский раскрыл сенсационные детали интима с Джоли
14:46
Какой будет погода в Москве в майские праздники
14:37
Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости
14:36
В центре Петербурга горит автосервис (видео)
14:28
Москву спасли от серии терактов
14:23
В США умер легендарный музыкант
14:19
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
14:18
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
13:59
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
13:55
Под Москвой над школьницей надругался сожитель ее матери
13:52
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
13:50
"Яндекс" и "ВКонтакте" оценили неожиданное нападение Роскомнадзора
13:25
Выплату пенсий в начале мая отменили
13:19
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
13:15
Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя
13:05
Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение
12:57
Трамп готовит жесткий выговор для Меркель
12:44
"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
12:42
Отчаявшийся грузин обратился к Путину за помощью
12:41
Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде
12:24
Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова
12:12
На северо-востоке Москвы эвакуировали школу
12:11
Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше
11:57
Москва станет центром медицинского туризма
11:33
Народ сравнил пятые точки Меланьи Трамп и Брижит Макрон
11:19
Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе
11:19
Безрукова невольно оголилась на красной дорожке
11:18
Как сэкономить на косметике и парфюмерии
11:16
Казанова отбила Киркорова у Баскова
11:08
При пожаре под Брянском погибли два ребенка
10:52
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
10:48
Опрокинутый грузовик заблокировал движение на МКАД
10:26
Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти
10:18
Бывшая жена Козловского: Аппетитного красавчика Даню многие хотят попробовать
10:16
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
10:11
В Кургане легковушка влетела в танк
10:07
Агутин заявил о новом жюри шоу "Голос" на фоне скандала
09:39
Кержакова возмутило вранье Козловского
09:33
Хакеры научились взламывать подушки безопасности в машинах
09:24
"Хватило на всю жизнь": взорвавшаяся Проклова побила дочь
09:20
В Москве нашли пакет с останками трех человек
09:20
Володин призвал развивать российский парламентаризм
09:05
Родченков передумал топить Россию: что все это значит
08:54
Трамп некрасиво поступил с женой в день рождения
08:42
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
Джигарханян впал в кому
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму
Здоровье

У популярного обезболивающего нашли опасные побочные эффекты

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May
Швейцарская фармацевтическая компания просит Росздравнадзор в срочном порядке переписать инструкцию к популярному в России препарату "Вольтарен суппозитории ректальные". Выяснилось, что содержащееся в нем вещество вызывает выкидыши у беременных и инфаркт у людей с сердечными заболеваниями.
прочитано 3314 раз

Глава ведомства Михаил Мурашко по просьбе фармацевтов разослал письма во все аптеки и организации, которые связаны с торговлей медикаментами. В них швейцарские производители предупреждают о том, что обезболивающее "Вольтарен суппозитории ректальные" может представлять серьезную угрозу для здоровья пациентов.

ПО ТЕМЕ

Названа страшная опасность парацетамола

Женщин предупредили об опасности обезболивающих

Специалисты признались, что получили новые данные о побочных действиях препарата. "Вольтарен суппозитории ректальные" противопоказан пациентам, страдающим бронхиальной астмой, крапивницей и острым ринитом, утверждают фармацевты.

Обезболивающее также может серьезно навредить беременным женщинам и людям, страдающим сердечными заболеваниями, передает Life.ru. Такое предупреждение ранее отсутствовало в инструкции к препарату.

Обеспокоенные производители надеются, что выявленные побочные эффекты будут включены в реестр зарегистрированных в России лекарств. По словам юристов, швейцарская компания предала огласке информацию о вреде болеутоляющего, потому что этого требует закон.

Специалисты добавили, что это избавит врачей, назначающих пациентам данный препарат, от возможных проблем и исков. "Бывают случаи, когда врач назначает препарат, ориентируясь на данные государственного реестра, а пациент – на инструкцию. И может оказаться, что врач, например, назначит "Вольтарен суппозитории ректальные" беременной женщине", – объяснили они.

В свою очередь глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева призвала россиян внимательно следить за самочувствием во время приема того или иного препарата. По ее словам, если возникают нежелательные реакции организма, обязательно нужно уведомить врача или сотрудника аптеки, где было куплено лекарство. "Именно так устроена система мониторинга побочных эффектов", – подытожила Игнатьева.

Автор: Михаил Вштанов28 апреля 2018, 09:15

комментарии

Политика

Киев решил забрать себе треснувший Крымский мост
"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
Путин предупредил россиян об опасности
"Печаль и горесть": бандитская выходка США расстроила Россию

Шоу-бизнес

Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками
Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез
Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на "Евровидении"

Проишествия

Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей

Lifestyle

"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Шоу-бизнес

Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна

Стали известны подробности госпитализации артиста
Шоу-бизнес

Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости

Оперная дива не может все бросить
Шоу-бизнес

"Ждем маленького Овечкина": Шубскую поздравляют с беременностью

Поклонники не скрывают своей радости
Шоу-бизнес

Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез

Поющая ведущая сделала важное объявление

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
Располневшая Кожевникова веселилась на показе военной драмы Хабенского

Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Кержакова возмутило вранье Козловского
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru