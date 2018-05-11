Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
Исследователи провели масштабный эксперимент с участием двух тысяч человек среднего возраста. Таким образом была выявлена любопытная особенность, связанная с физическими нагрузками.
В процессе изучения последствий клинической депрессии психиатры заключили, что лекарства – не самый эффективный способ лечения расстройств. Гораздо быстрее с этой проблемой можно справиться, если заниматься спортом, передает Jama Network.
Наиболее полезными в этом плане признали кардиотренировки. Они включают в себя любые физические упражнения, повышающие частоту сердцебиения.
Исследователи доказали, что частые физические нагрузки в качестве средства лечения депрессии повышают выработку дофамина. Этот гормон осуществляет передачу нервных импульсов в участок мозга, который отвечает за проявление удовольствия.
Также выяснилось, что регулярное посещение спортзала не просто укрепляет организм, но и позволяет избавиться от тяжелых антидепрессантов. Сейчас медики разрабатывают специальную программу по профилактике психических расстройств, основанную на данном исследовании. В перспективе она сможет спасти жизнь и здоровье миллионов людей.
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