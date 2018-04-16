Как снять стресс от общения со смартфоном
Злоупотребление общением с помощью электронных устройств приводит к депрессии и одиночеству, установили специалисты. Исследования показали, что каждое новое оповещение на смартфоне отвлекает пользователя, ставя его перед выбором – прервать текущее занятие и проверить, не пропустил ли он важный звонок или сообщение, или же сфокусироваться на делах. Как выяснилось, на такие душевные терзания в среднем уходит 25 минут.
Из-за обилия оповещений люди испытывают стресс и чувствуют себя несчастными. Постоянные сигналы отрывают их от дел и снижают производительность. Американские психологи установили, что отключение уведомлений в этой ситуации не помогает.
Чтобы найти способ снижения стресса, они провели исследования с участием группы добровольцев, каждый из которых получал ежедневно в среднем 65-80 уведомлений от разных приложений. На протяжении двух недель контрольная группа проверяла уведомления как обычно. Некоторые участники открывали списки оповещений трижды в день, остальные отключили эту опцию.
Listening to the waterfall and practicing deep breathing #Healing #stress #Mindfulness #MindBodySoul #NaturalBeauty #Nature #waterfall #Health pic.twitter.com/5Z18fQmGfo RT @HealingMB— Beth Frates, MD (@BethFratesMD) 14 апреля 2018 г.
По итогам опытов ученые выяснили: пользователи, которым уведомления приходят трижды в день, чувствуют себя счастливее, продуктивнее, менее подвержены стрессу и лучше фокусируются на делах. Такой формат доставки уведомлений оказался более удачным, чем оповещения раз в час или полная их блокировка, пишет Business Insider.
Эксперты намерены выложить в свободный доступ приложение, которое использовалось во время опытов. Как сообщается, система может определять местоположение пользователя и в зависимости от этого выводить уведомления. Первая порция может поступить, к примеру, по пути на работу, вторая – во время обеденного перерыва, третья – по дороге домой. Наименее важные уведомления – например, о сообщениях в соцсетях – могут приходить раз в день.
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